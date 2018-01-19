Tıp dünyası kanser için evrensel kan testi hedefine yakınlaştı

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Dr. Cristian Tomasetti, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Erken teşhisin bu alanı çok hayati ve sonuçlar heyecan verici. Kanserin ölümlülüğü üzerinde inanılmaz bir etkisi olabilir" dedi.

Test genel olarak kanser vakalarının yüzde 70'ini tespit etti.

Yumurtalık, karaciğer, mide, pankreas, yutak, kolon, akciğer ve meme kanseri olan, daha diğer dokulara hastalıkları sıçramamış 1005 hastada bu test denendi.

İngiliz uzmanlar, bu durumun 'çok heyecan verici' olduğunu söylüyor.

Hedefleri yıllık bir test tasarlayarak kanseri erken bir evrede teşhis etmek ve hayatları kurtarmak.

ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki bir ekip, kanserin sekiz farklı çeşidini tespit eden bir yöntem geliştirdi.

Bilim insanları tıbbın en büyük hedeflerinden birine bir adım daha yaklaştı: Kanser için evrensel kan testi.

Kanser ne kadar erken bulunursa tedavi etmesi o kadar kolay oluyor.

Araştırılan sekiz kanserden beşinin erken teşhis için tarama programı yok.

Pankreas kanserinin çok az semptomu olduğu için geç teşhis ediliyor ve beş hastadan dördü teşhisin konulduğu yıl hayatını kaybediyor.

Test şimdi kanser teşhisi konmamış kişilerde uygulanıyor.

İşe yarayıp yaramadığını asıl bu ortaya çıkaracak.

Science dergisinde yayımlanan bu araştırma hem mutasyona uğramış DNA'yı hem de proteinleri tespit etmesi açısından çok önemli.

Science Photo Library Meme kanseri hücreleri

Daha çok sayıda mutasyona uğmış DNA'nın ve proteinin analiz edilmesi daha geniş bir yelpazede kanser türünün tespit edilmesini sağlayacak.

Londra'daki Royal Marsden NHS Foundation Trust kurumunun kanser bölümünde ekip lideri olan Dr. Gert Attard, bu testin çok heyecan verici olduğunu, kan testinin kanser teşhisinde kullanılmasını sağlayacak teknolojiye çok yakın olduklarını söylüyor.

Ancak halen kanser teşhisi konulduktan sonra ne yapılacağına dair belirsizlik olduğunu da ayrıca aktarıyor.

Bazı vakalarda tedavi, kısa sürede hayatı tehdit etmeyecek bir kanser türüyle yaşamaktan daha kötü olabiliyor.