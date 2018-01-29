Toprakla oynayan çocuklar daha mı zeki?

Yapılan bu araştırmaya göre, okul bahçesinde meyve, sebze yetiştiren çocukların okul başarıları artıyor. Okuma yazma, matematik ve sosyal beceriler konusunda bahçecilik yapan çocuklar, yapmayanlara oranla daha başarılı oluyorlar.
Araştırma için 1,300 öğretmenle beraber çalışıldı. Araştırmanın sonuçları gayet net: Bahçecilik yapan çocukların kelime hazneleri daha geniş, gıda üretimi ile ilgili daha bilgililer, matematik yetenekleri daha güçlü ve kendine güvenleri daha gelişmiş halde bulundu.
Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedeni, çocukların toprakla temas halinde olması. Toprak vücuttaki tüm negatif enerjileri alarak, çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı ve akılcı olmasına neden oluyor.
Bu duruma ek olarak, yetiştirdikleri çiçek, meyve veya sebze olsun, büyüdüğünü ve filiz verdiğini görmek onları daha üretken daha kendine özgüvenli hale getiriyor.
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog
Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama
Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih
Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum