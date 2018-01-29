HABER

Toprakla oynayan çocuklar daha mı zeki?

SAĞLIK HABERLERİ | 29.01.2018 16:43 | Son Güncelleme 3 saat önce

İngiltere’deki Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin yaptığı bir araştırmada bahçe işleriyle uğraşan ve meyve, sebze yetiştiren çocukların daha başarılı aynı zamanda zeki oldukları ortaya çıktı.

Toprakla oynayan çocuklar daha mı zeki?

Yapılan bu araştırmaya göre, okul bahçesinde meyve, sebze yetiştiren çocukların okul başarıları artıyor. Okuma yazma, matematik ve sosyal beceriler konusunda bahçecilik yapan çocuklar, yapmayanlara oranla daha başarılı oluyorlar.

Araştırma için 1,300 öğretmenle beraber çalışıldı. Araştırmanın sonuçları gayet net: Bahçecilik yapan çocukların kelime hazneleri daha geniş, gıda üretimi ile ilgili daha bilgililer, matematik yetenekleri daha güçlü ve kendine güvenleri daha gelişmiş halde bulundu.

Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedeni, çocukların toprakla temas halinde olması. Toprak vücuttaki tüm negatif enerjileri alarak, çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı ve akılcı olmasına neden oluyor.

Bu duruma ek olarak, yetiştirdikleri çiçek, meyve veya sebze olsun, büyüdüğünü ve filiz verdiğini görmek onları daha üretken daha kendine özgüvenli hale getiriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Kraliyet Bahçıvanlık Derneği

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öpüşmenin sağlığa faydaları nelerdir?

Öpüşmenin sağlığa faydaları nelerdir?

Dış gebelik nedir, nasıl belli olur?

Dış gebelik nedir, nasıl belli olur?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısını geçirmenin yolları

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısını geçirmenin yolları

‘Önce kariyer sonra çocuk’ diyenlerin şansı artıyor

‘Önce kariyer sonra çocuk’ diyenlerin şansı artıyor

Tırnak yiyen çocuk üzerinde baskı kurmayın!

Tırnak yiyen çocuk üzerinde baskı kurmayın!

İlaçları saklarken bunlara mutlaka dikkat edin!

İlaçları saklarken bunlara mutlaka dikkat edin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.