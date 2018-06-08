“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”

İSTANBUL, (DHA)- Son yıllarda toplumda görülme sıklığı giderek artan ve hayatı tehdit ederek pek çok sağlık sorununa yol açan, yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Salih Boğa, karaciğer yağlanmasının 5’te 1’inin de iltihaplı karaciğer yağlanması olduğunu ve tıbbi adının da 'NASH' olduğunu söyledi. NASH (non-alkolik steatohepatit) adı verilen alkole bağlı olmayan ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanmasının Türkiye’de yaklaşık 4 milyon insanda görüldüğünü belirten Boğa, “Bu hastalığın en kötü yanı sinsi ilerlemesi ve hemen hemen hiçbir belirti vermemesidir” dedi.

Karaciğer hücrelerinin yüzde 5’inden fazlasında yoğun yağ damlacıklarının görülmesinin karaciğer yağlanması olarak tanımlanabildiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, iltihaplı karaciğer hastalığı olan NASH’in klinik açıdan daha fazla önem arz ettiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE HER 20 KİŞİDEN 1’İ İLTİHAPLI KARACİĞER HASTASI”

Hastalığın sinsi ilerleyen bir düşman olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Boğa, modern çağda insanların bu konuda mutlaka bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.