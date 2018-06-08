HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Son yıllarda toplumda görülme sıklığı giderek artan ve hayatı tehdit ederek pek çok sağlık sorununa yol açan, yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç.

“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”

İSTANBUL, (DHA)- Son yıllarda toplumda görülme sıklığı giderek artan ve hayatı tehdit ederek pek çok sağlık sorununa yol açan, yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Salih Boğa, karaciğer yağlanmasının 5’te 1’inin de iltihaplı karaciğer yağlanması olduğunu ve tıbbi adının da 'NASH' olduğunu söyledi. NASH (non-alkolik steatohepatit) adı verilen alkole bağlı olmayan ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanmasının Türkiye’de yaklaşık 4 milyon insanda görüldüğünü belirten Boğa, “Bu hastalığın en kötü yanı sinsi ilerlemesi ve hemen hemen hiçbir belirti vermemesidir” dedi.

Karaciğer hücrelerinin yüzde 5’inden fazlasında yoğun yağ damlacıklarının görülmesinin karaciğer yağlanması olarak tanımlanabildiğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, iltihaplı karaciğer hastalığı olan NASH’in klinik açıdan daha fazla önem arz ettiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE HER 20 KİŞİDEN 1’İ İLTİHAPLI KARACİĞER HASTASI”

Hastalığın sinsi ilerleyen bir düşman olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Boğa, modern çağda insanların bu konuda mutlaka bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

NASH’in ülkemizde yaklaşık her 20 kişiden 1’inde görüldüğünü kaydeden Boğa “Geçmişte nedeni anlaşılamayan sirozlar ‘sebebi bilinmeyen sirozlar’ olarak tanımlanırken bugün bunların NASH’e bağlı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de toplamda 130 binin üzerinde bu hastalığa bağlı bir siroz popülasyonu var. Hipertansiyonun varlığı, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksek olması, iyi kolesterolün düşük olması ve bel çevresinin geniş olması gibi tablolara yol açan metabolik sendromun karaciğerdeki görüntüsünün adı NASH” dedi.

Hastalığın başka rahatsızlıkları da tetiklediğini söyleyen Boğa, bu hastaların ölüm nedenlerinin ilk planda siroz olmadığını söyledi. Birinci sıklıktaki ölüm sebebinin kalp damar hastalıkları olduğunun altını çizen Boğa, “İkinci ölüm sebebi karaciğer haricindeki kanserler, üçüncü sırada ise siroz ve karaciğer kanseri yer alıyor. Bu sinsi hastalık aslında vücuttaki tüm organ sistemlerini tutabilen bir metaboliksendromun alarm bulgusu” dedi.

"BİR YILDA YÜZDE 7-10 KİLO KAYBI ÖNERİYORUZ”

Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, hastalığın şiddetini anlamak ve tedavisini yönlendirmek konusunda son on yılda çok detaylı çalışmalar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini, fakat şu an için ‘bu ilacı alın geçecek’ gibi bir tanım yapılamadığını söyledi. Boğa, “Biz hastalarımıza beslenme ve egzersiz konusunda önerilerde bulunarak hastalara 1 yıl içinde yüzde 7 ile 10 arasında kilo kaybına ulaşmayı, böylece karaciğerdeki harabiyeti azaltmayı öneriyoruz. Hastaların bilinçlenmesi, diyet ve egzersizine dikkat etmesi bu açıdan çok önemli” ifadelerini kullandı.

“12 HAZİRAN DÜNYA NASH GÜNÜ”

Türkiye’de ve dünyada ilk defa 12 Haziran’da Dünya NASH Günü gerçekleşeceğini ifade eden Doç. Dr. Salih Boğa, “Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu olarak bunu etkinliklerle hastalarımıza tanıtıyor olacağız. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin internetteki web sitesinden hastalar için bilgilendirme kitapçıklarına ve bu etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir” diye konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Çağla bebeğin ailesinden siyah çelenkÇağla bebeğin ailesinden siyah çelenk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.