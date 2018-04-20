Ünlü Dr. Feridun Kunak Dursunbey’de Sağlıklı Yaşamın ipuçlarını verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak’ı Dursunbeyliler ile buluşturdu. Ünlü Doktor sağlıklı yaşam hakkında önemli ipuçları vererek vatandaşları bilgilendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında ünlü Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı, Op. Dr. Feridun Kunak ‘Sağlıklı Yaşam’ konulu söyleşide Dursunbeyliler ile bir araya geldi. Salonun hınca hınç dolduğu programda özellikle bayanlar programa büyük ilgi gösterdi.

M. Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Feridun Kunak, sağlıklı beslenme ve özellikle sabah kahvaltılarının önemine vurgu yaptı. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarının başında doğru beslenme ve sporun olduğuna dikkat çeken Dr. Feridun Kunak, "Diyetle kilo verilseydi, bu kadar diyet listesi olmazdı. Çare sizsiniz. En iyi doktor sizsiniz. Bedeninizi en iyi tanıyan sizsiniz. Kendinizin doktoru olun, çünkü en iyi doktor sizsiniz" dedi. Sabah kahvaltısının önemi, faydalı besinler ve insanların yemeklerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında katılımcıları bilgilendiren Kunak, sağlıklı bir yaşam için en basit şekliyle yürüyüş yapılmasını dile getirdi. Özellikle yaşı ilerleyen insanların evin içerisinde bile olsa yürüyüş yapmasını belirten Feridun Kunak, Sabah kahvaltılarında zeytin, yumurta, peynir, kuru incir, kuru üzüm gibi nimetlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

Programın sonunda Dursunbey AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Kireç tarafından Kunak’a çiçek takdimi yapıldı. Söyleşinin ardından ise salonda ayrılan özel bölümde Kunak, 200’e yakın hastasına muayene yaparak tavsiyelerde bulundu.