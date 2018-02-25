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Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2018 09:07 | Son Güncelleme

Men's Health Türkiye'nin haberine göre insanların porno izlediği gerçeği sır falan değil. Hatta Pornhub’ın yayımladığı rapora göre, geride bıraktığımız yılda site toplamda 23 milyar ziyaret aldı!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Şimdi daha da ikna olduğunuza eminiz: İnsanlar porno izlemeye bayılıyorlar. Fakat yeni bir araştırma, pornoyla aramızdaki bu ilişkiyi baltalama niyetinde. Çünkü bu araştırmanın iddiasına göre, porno izleme alışkanlığı, ilişkideki tatmini azaltıyor. En azından erkekler açısından durum bu! Human Communication Research’te yayımlanan söz konusu araştırmada, toplamda 50.000 insandan fazlasının değerlendirildiği 50’den fazla araştırma incelendi ve porno izleyen erkeklerin ilişkideki tatminlerinin daha az olduğu sonucuna varıldı. Kadınlar açısından ise porno izlemek ile ilişkide tatmin seviyesi arasında kayda değer bir ilişkiye rastlanmadı.

Aklınızı kaçırıp ilişkinizin porno sevdanız yüzünden mahvolduğunu düşünmeden önce, şunu söyleyelim: Bu bir nedensellik temelli değil, korelasyon araştırmasıydı. Yani, bilim insanları, porno izleyen erkeklerin ilişkilerinde daha mutsuz olma eğiliminde oldukları sonucuna varmışlardı. Porno izlemenin ilişkide mutsuzluğa yol açtığı gibi bir sonuç çıkarılmamıştı.

Düzenli olarak porno izleyen bir erkeğin partneriyle olan ilişkisinden son derece memnun olması hiç de olasılık dışı değil tabii. Ancak, porno izleme alışkanlığı ile ilişkideki sorunlar arasında bir bağlantı da söz konusu olabilir. Cinsel sorunlar üzerine uzmanlaşmış Klinik Psikolog David Ley, erkeklerin, ilişkideki cinsel ve duygusal sorunlarla baş edebilmek adına pornoyu bir tür savunma mekanizması olarak kullanabileceklerini belirtiyor. Hatta, ona göre, erkekler açısından porno alışkanlığı, uğraşılması gereken diğer sorunların varlığına dair evrensel bir işaret olabilir.

Seks terapisti Ian Kerner, bazı erkeklerin porno alışkanlığı ve bundan ötürü utanma hisleri arasındaki çelişkinin, kendi ilişkilerine dair hislerini yansıtabileceğini de ekliyor.

“Günümüz toplumunda porno izlemek hala ciddi biçimde damgalanmasına neden olabilir ve porno izlediğini partnerinden saklamak durumunda kalan erkeklerin sayısı hiç de az değil.” Fakat tüm bu soru işaretlerine rağmen, her iki uzman da kişinin hem porno izleyip hem de ilişkisinde mutlu olabileceği konusunda hemfikir.

Kerner, Hem porno izleyip, mastürbasyon yapıp, fanteziler kurmak hem de partneriyle sağlıklı bir seks hayatına sahip olmak hiç de olasılık dışı değil” diyor. Hatta, porno izlemek, erkeklerin partnerlerine daha da yakınlaşmasını sağlayabilir. David Ley, bazı araştırmaların, porno izlemenin erkekleri daha fazla uyararak partnerleriyle daha fazla seks yapmalarını sağladığını gösterdiğini de ekliyor.

Eğer bir erkek, partneriyle hangi pornonun kendisine hitap ettiğini, hangisinden hoşlanmadığını konuşabiliyorsa, Ley’e göre porno bu durumda ilişkide ciddiye alınacak bir etken olarak değerlendirilmeyebilir.

Genel olarak bakıldığında, uzmanlar, pornonun ilişkide bir sorun yaşandığının işareti olmadığını, eğer ilişkide her iki taraf için de sorun yoksa, pornonun bir sorun yaratmayacağını düşünüyorlar.

Kerner, “Pornoya bireysel hayatlarında yer veren ve ilişkilerinde bunun çok faydasını gören çiftler de biliyorum” diyor.

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Evlat Kokusu 4. bölüm yetişkin filmleri

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Başlık çok etkili bi an tüm porno sitelerine erişim yasağı geldi sandım kalbime iniyodu araştırma için sağol mynet
ooh olsada izlesek
erkeklerdeki porno sitelerine olan ilgi parasızlıktan..bu zamanda ilişki yaşayacak, hatta evlenecek durum yok kimsede..millet te içindeki enerjiyi atmak için yükleniyor sitelere..kolayına geldikçe de bağımlılaşıyor..bağımlı olunca artık,zaten zamane şartlarında hiç çalışmayıp 50.000 tane isteği olan kadınlara karşı isteği minimuma iniyor haliyle...
porno izledikçe bir süre sonra daha çeşitlilerini izledikçe kesmez oluyor , mastırpansiyon a alışırsanız da kadınla ilişki için çabalamıyorsunuz , aynen çok izlemeyin
yaaa sexx hayatın bir gerçegii olmazsa olamzıı insani dinç ve direnli yapan bir şey bilenler birir sex yapanların çogu kafası rahattır
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