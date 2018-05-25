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24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyen Bayrakçı, Erdoğan, İnce, Akşener ve Demirtaş'ın oy oranlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son ankete göre partilerin oy oranları ne durumda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde kaç? Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş yüzde kaç oy alacak?

Cumhur ittifakı (AK Parti-MHP-BBP), Millet ittifakı (CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-Demokrat Parti) ve HDP'yi son ankete göre Meclis'te nasıl bir dağılım bekliyor?

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, son seçim anketini ve Cumhurbaşkanı adaylarının performanslarını Habertürk TV canlı yayınında değerlendirdi.

Bayrakçı'nın değerlendirmeler şöyle:

MERAL AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

"Meral Hanım'a bu medyanın bir hediyesi. 3-4 ay önce bekleneni veremedi diye bir laf çıkmıştı İYİ Parti için. Şimdi gözlüyorum ki, 15-16'nın altında değil, hiçbir şekilde. Hem Meclis'le ilgili milletvekili oyları da yüksek, Meral Hanım'ın alacağı oy da yüksek. 20 bandını zorlamaya başladı Meral Akşener. Barajı geçtiği gibi, 20 bandını zorluyor.

Muharrem İnce de son bir haftalık performansı ile, dün geceki konuşmalarını da sonradan izleyebildim, tutarlı bir görüntü ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı zaten öyle, başarılı bir politikacı. Her seçim iyi gidiyor.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Muharrem İnce, CHP'nin önceki seçimlerde aldığı yüzde 25-26'ları geçiyor. İnce ilk turda 30'a yaklaşırsa finalin adı zaten Recep Tayyip Erdoğan-Muharrem İnce olur. Çok başarılı gidiyor Muharrem İnce. Örgüte bir moral verdi, toparladı. Açıkçası üçü de, iyi performansla gidiyorlar. Muharrem İnce mi finale kalacak, yoksa Meral Akşener mi kalacak? Şimdilik Muharrem İnce gözüküyor. Ancak Meral Akşener de zorluyor.

"HDP BARAJI GEÇEBİLECEK GİBİ DURUYOR"

HDP seçmeni Türkiye'ye rengini göstermeden, Selahattin Demirtaş finale kazanamadığı zaman, finale kim kalırsa kalsın, Tayyip Erdoğan karşısında kim kalmışsa ona oy verecekler. HDP seçmeni 1-2 yıldır olaya, kendilerine yapılmış çok büyük bir düşmanlık olarak kabul ediyor. Oradan 11-12 puan... Milletvekili dağılımında mutlaka barajı geçecek gibi duruyorlar.

"MHP, BEKLENENDEN FAZLA ALABİLİR"

TBMM'de AK Parti'nin 300 çoğunluğunu yakalayamayacağını şimdilik düşünüyorum. Orada seçmenin de enterasan bir mantığı var. Cumhurbaşkanına oy vereyim ama Meclis'te MHP'ye oy vereyim diyen var. MHP, AK Parti listelerinden aday olsaydı çok eksik kalırlardı. Bahçeli, seçmenini de geri almayı başarabildi. İYİ Parti'ye giden gitti de. MHP milletvekili sandalye dağılımında beklenenden fazla alabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemez diyorum, ama en yüksek oyu alır diyorum. 43-47 arasında oy alır diyorum. İkinciliğe Muharrem İnce daha yakındır ama Meral Akşener beklenenden daha fazla performans göstermeye başladı. İkinci turda ise Erdoğan önde gözüküyor ama değişik bir sonuç çıkabilir kıl payı."

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
hadi ya bu hayaller 24 haziran akşamı hüsrana düşer bu sefer reisi yedirmeyeceğiz
@mrh4sabcj3 7 haziranı düşünün insanlar mutlu her yede güller açmış mutlu insanlara akplilerde katılıyor sevinç neşe mutluluk barış bir arada .o tarih tekerrür edecekdir
aysun kaya inin tam bahsettiği kişi bu ışte
@mrh4sabcj3 yemek isteyen kim miğdesiz değiliz o kadar :D
aklım almıyor ulke bu durumdayken 16 yıldır iktidarda olan yorgun erdogana nasıl gidip halen oy veriyorlar yemin ediyorum aklım almıyor
beyni olmayanın aklı çalışmaz ondandır
bunu anlamaktan kolay ne var, karşısındakilere bakıyoruz, topalasan 0.
@aeser1424 SEN KÖRSÜN ÜLKEYİ UÇURDU. SEN NEREDE YAŞIYORSUN ZAVALLISIN. NEREDEN NEREYE GELDİK BİR BAKSANA. YAPILAN DEV PROJELERİ BİR GÖRSENE . AT GÖZLÜĞÜNÜ BİR ÇIKARSANA. İŞTE O ZAMAN EĞER VARSA AKLIN ALIR
AKŞENER VE İNCE İKİNCİ TURA KALIR .AMA HDP İNCEYİ DESTEKLER .VE ÜLKE ARAPÇILARDAN KURTULUR.
25 HAZİRAN YENİ CUMHURBAŞKANIMIZ MUHARREM İNCE VATANIMA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN HIRSIZLIKLARA YOLSUZLUKLARA ADALETSİZLİKLERE DUR DENİLECEK
Yaaa şu anda bence herkesin oy rengi bellidir, herkes nereye vereceğini biliyor... Şu mitingleri bile gereksiz görüyorum.. Şimdi bu yazıyı okuyan arkadaşlar dürüstçe söyleyin, vereceğiniz parti belli değil mi allahaşkına...
doğru söylüyorsun kardeşim benimde oyum belli 24 saat konuşsalarda değişmez
Recep Tayyip Erdoğan en az % 55 ilk turda başkan.
@sonmezerd AGZINI YİYİM SENİN ADAMSIN
Akp bir dönem daha gelirse ülke biter
16 yıldır sıktı akp artık yeni yüzler görmek istiyoruz
meral ne 20 si 5 i bile gecemez allahin izniyle reis kazanıcak sizde izleyeceksiniz
ekmeleddin gibi basiretsiz adam karşısında 100/51 zor alanın seçimde işi çok zor artık tamam mı?
tayyip erdoğan 56 ince 23 meral 11 demirtaş 8 oy alır
@zeyko47 bencede reis 34 ince 27 akşener 22 geriside karamollu ile hdp adayına
SONAR bile böyle diyorsa.. Halk , yetti gari TAMAM diyor.. Lütfen Sarayı ufak ufak boşaltın..
HİKAYE ANLATIYOR.....
Bu nasıl bir yorumdur,anket şirketine bak, adeta kazanabilir de kaybedebilir de belki berabere de kalabilir gibi bir yorum olmuş..
Bu nasıl bir tahmin herkese mavi bın uk dağıtılmış... Ayrıca partilerin aldığı oy ornlarının toplamı yaklaşık 100 de 120 yapıyor bu masıl hesapsa 20 puaanlık fazlalık da ne demek
HDP BARAJI GECECEK RECEP TAYYIP ERDOGANIN SALTANATI SON BULACAK INSALLAH.
kendi kendinize çelişiyorsunuz nerdeymiş öyle rte nin oy bandı 45-47 lerde hem diyorsunki ince 30 akşener 20 demirtaş 12 karamollaoğluda 3 olsa topla eder %65 geriye ne kalıyor 3 ile 5 yani %35 buda yaptığınız anketin sonucu bu insanlar artık 16 yıldır yalana yasaklara yolsuzluklara doydu her seçimde mağdurları oynama dönemi bitti öyle eyyyy lerde sökmüyor artık millet benzine mazota borcunun ne kadar her gece çoğaldığına onlarında çoluğunun çocuğunun gemisine şirketlerine bakıyor yani ak körler uyanmaya başladı 16 senedir ağladı sızladı bizi kandırdı şimdi sıra bizde TAMAM DEĞİŞTİR GÜLE GÜLE
Halk kararını verdi. Yolcular... faniler... artık Saraydan demir alma vakti gelmiştir..TAMAM..
Bayrakçı da biraz onur olsa idi bu işleri bırakırdı.
HDP barajı aşması ve Cumhurbaşkanlığı 2. turunda HDP'nin oyunu alabilmeleri için en az her Millet İttifakı seçmeni olan enaz 5 kişiden 1 i HDP2ye oy vermesi gerekir. Eğer HDP barajı aşamaz ise Sn. Muharrem İnce kazansada bir iş yapamaz ve HDP barajı aşamazsa; HDP seçmeni zaten oyda vermez..... bilmem anlatabildim mi? selamlar
Milletin gönlünde AKŞENER İYİ parti Olmazsa Muharrem ince TAMAM
Abbas yolcu bağlasan durmaz. AKP ye veda vakti .Türkiye 'ye uğurlu olsun. 16 yıllık faşist tek adam zihniyeti yerini demokrasiye bırakacak.
Bu anket sonuçları neden yusyuvarlakta net değil. Alır, zorluyor, altında değil. Birde toplayınca % 110 ediyor.
ULAN 10 PARTIDE TOPLANSANIZ REİS ALACAK CUNKİ BU İŞİ ONDAN BAŞKA GÖTURECEK KİMSE YOK BU BİR GERCEK YALANA DOLANA GEREK YOK
Kararsızların oyu belirginleşiyor yüksek ihtimal 2. tura kalacak. Eğer Bu seçim 2. tura kalıp Erdoğan-İnce kalırsa Erdoğan'a şimdiden hayırlı olsun. Sebebi ise soldan sağ seçmene oy gelir ama sağdan sola oy kaymaz kaysa bile yeterli olmaz. Fakat; Erdoğan-Akşener kalırsa o zaman film başka olabilir Akşener her kesimden oy alıyor doğudan batıdan sağdan soldan sonucu belli olmayan süpriz olan bir seçim olur düşüncesindeyim. Saygılarımla ne olursa olsun ama Ülkemiz için hayırlısı olsun.
16 yil muhabbeti yapanlar size rahat girdi bi yerlerinize de ondan sıkıldık diyorsunuz ince bu ulkeyi 16 saat yonetemez he pardon yonetir amerikan usakligi yapar ermeni tohumlugu yapar amerikanin conisini yalar 16 saat yonetir ama sonunda ulke bizim ulkemiz olmaz
Tamam
chp'li Hakan Bayrakçı son kozlarını oynuyorsun algı operasyonu yapıyorsun..Ancak 24 haziran akşamı morcivert olacaksınız..
mhp yüzde 5 alırsa rekor olur.diğer partiler oy oranları normal çıkar
arştırmanın hiç de tutulur bir tarafı yok tamamen şişime hepsi barajı gecer deniyor bu oy kaybına ugrayan parti kim kararsızları bir kişiye mi ekliyorsunuz şişirme araştırma
%20 İyi , %30 Chp, %10 Hdp, %5 Diğer leri yanına birde aç tavuk köyün birde buğday ambarı buldunuz mu bu iş tamam.
o fazla %20 ysk nın bilgisayarında geçen seçim olmadımı ekranları açtık akp direk %60 açtı düşe düşe 51 düştü imkansız ama bilgisayarda klavyeden kaç yazarlarsa oran o ysk denetimi yok nasılsa
kalben istediğini anket sonucu diye yazmış... seçim yaklaştıkca bu haberi yapan arkadaş yeni anket sonuçlarını açıklayıp tayyip beyi 3 sırada gösterecektir hiç şüpheniz olmasın
eeey kiralık sonar, bu kadar anormal değerlendirmeden sonra seçimin hemen ardından araştırma şirketini kapatmayı düşünmelisiniz. ben size sonucu söyleyeyim. hdp kesinlikle barajı geçemez. akşener de artık elinizde patladı. saadet kendi gözünü kör etti. yaygaracı muharrem ince ile recep tayyip erdoğanı aynı kefeye sadece türkiyenin kötülüğünü isteyenler koyar. seçimin ikinci tura kalması imkansız. başkanlık sistmine basının etkisiyle bir kısım akp liler hayır dedi diye buradada tayyip erdoğan yerine muharrem ince yimi seçeceğini zannediyorsunuz. sizi itibarınızı kurtarmaya ediyorum
UMUDUMUZ AKŞENER VE MUHARREM İNCE...
İLK TURDA SEÇİLEN OLMAZ TRAFOYA AT EŞEK GİRMEZSE...8 TEMMUZA MUHARREM İNCE VE AKŞENER KALIRSA ŞAŞIRMAM
BU DEFA EKMELEDDİN YOK KALDI Kİ O ZAMAN BİLE %51 ALAN ŞİMDİ RAKİPLER BİRBİRİNDEN ZORKEN VE AĞIR EKONOMİK KOŞULLAR VARKEN Mİ %51 ALACAK
KİMİN SEÇİLDİĞİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK; AMA KİMİN SEÇİLEMEDİĞİNİN ÇOK ÖNEMİ VAR TAMAM MI!
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