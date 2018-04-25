24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden istifa etti

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimde 27. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. 21 Temmuz 2014 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanan Hüseyin Cahit Özden, AK Parti'de Meclis üyeliği, İlçe Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Kocasinan ilçe Başkanlığı ve Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Kayseri İl Başkanı Özden, İngilizce biliyor.

İHA

