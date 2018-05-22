AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

24 Haziran'da parlamento seçimlerinde gözlerin çevrildiği parti HDP. HDP'nin barajı aşması durumundaki Meclis tablosu ile baraj altı kalması durumundaki Meclis tablosu çok farklı olacak. HDP'nin oy oranı, en çok AK Parti'nin sandalye sayısını etkileyecek.
Bugünkü yazısında HDP'nin bu durumunu kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Yaklaşık bir ay sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin en kritik konularından birini, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) parlamento seçiminde alacağı sonuç, bu çerçevede yüzde 10 barajını geçip geçemeyeceği sorusu oluşturuyor." dedi.
HDP'nin AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu açısından oldukça kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Ergin, "Bu seçimde, büyük ölçüde Kürt seçmenlerin oylarına dayanan HDP’nin ülke toplamında alacağı oy miktarı, 24 Haziran sonrasında ülke siyasetindeki güç dengelerinin şekillenmesinde belirleyici bir etki yapabilir." ifadelerini kullandı.
HDP faktörünün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de etkili olacağını savunan Ergin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, HDP oyları Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın başarı şansına etki edecek olması bakımından da stratejik bir önem kazanabilir." dedi.
Milletvekili sayısının 600'e çıkacağını hatırlatan Ergin, "HDP'nin baraj altında kalması durumunda, partinin güneydoğudaki milletvekillkilerinin neredeyse blok şekilde AK Parti'ye gideceğini" söyledi.
Ergin, böyle bir durumun yaşanmasının, AK Parti’ye parlamentoda sandıkta aldığı oyla orantılı olmayan, bu oranın anlamlı bir şekilde üstüne çıkan bir temsil genişliği sağlayacağını söyledi.
Diyarbakır üzerinden konuya açıklık getiren Ergin, şunları yazdı:
HDP parti tüzelkişiliğiyle ilk kez katılıp barajı yüzde 13.12 gibi rahat bir marjla geçtiği bu seçimde Diyarbakır’da 10 milletvekili kazanırken, AK Parti ancak 1 milletvekili çıkarabilmiştir.
HDP 7 Haziran’da ülke barajına takılmış ve Diyarbakır’da aynı oyu almış olsaydı, bu ildeki 11 milletvekilinden 10’u AK Parti’ye gidecek, ayrıca 1 bağımsız aday, milletvekili mazbatasını alabilecekti.
Benzer bir varsayımı 1 Kasım seçimi üzerinden yaptığımızda, sandıktan 9 HDP-2 AK Parti şeklinde çıkan dağılım, bu projeksiyonda 10 AK Parti ve yine bir bağımsız olarak şekilleniyor.
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