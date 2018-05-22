AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

24 Haziran'da parlamento seçimlerinde gözlerin çevrildiği parti HDP. HDP'nin barajı aşması durumundaki Meclis tablosu ile baraj altı kalması durumundaki Meclis tablosu çok farklı olacak. HDP'nin oy oranı, en çok AK Parti'nin sandalye sayısını etkileyecek.

Bugünkü yazısında HDP'nin bu durumunu kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Yaklaşık bir ay sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin en kritik konularından birini, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) parlamento seçiminde alacağı sonuç, bu çerçevede yüzde 10 barajını geçip geçemeyeceği sorusu oluşturuyor." dedi.

HDP'nin AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu açısından oldukça kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Ergin, "Bu seçimde, büyük ölçüde Kürt seçmenlerin oylarına dayanan HDP’nin ülke toplamında alacağı oy miktarı, 24 Haziran sonrasında ülke siyasetindeki güç dengelerinin şekillenmesinde belirleyici bir etki yapabilir." ifadelerini kullandı.

HDP faktörünün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de etkili olacağını savunan Ergin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, HDP oyları Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın başarı şansına etki edecek olması bakımından da stratejik bir önem kazanabilir." dedi.