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Ankara'yı karıştıran seçim broşürleri

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

Ankara'da muhalefet partilerinin logolarının yer aldığı broşürler büyük tepki topladı. Broşürlerde partilerin sunmadığı vaatlerin yer alması dikkat çekti. Bir broşürde, İnce'nin kazanması durumunda Demirtaş'ın başkan yardımcısı olacağı ifadeleri yer alırken bir diğer broşürde Akşener ile Fetullah Gülen'i ilişkilendiren photoshoplu resimler kullanıldığı görüldü.

Ankara'yı karıştıran seçim broşürleri

Ankara'da Kızılay, Tunalıhilmi ve Tunus Caddelerinde sokağa ve iş yerlerine bırakılan broşürler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kim ya da kimler tarafından bırakıldıkları anlaşılamayan broşürlerde, CHP gençlik Kolları imzasıyla İnce'nin kazanması durumunda Demirtaş'ın başkan yardımcısı olacağı, Akşener ile Fetullah Gülen'i ilişkilendiren photoshoplu resimler ve Demirtaş'la ilgili vaatlere yer verildi.

İşte o broşürler;

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Anahtar Kelimeler:
Broşür 24 haziran seçimleri Kızılay

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
turk halkı chp yi hdp yi mezara gömun yoksa o bizi gömecek akıllı olun
kazanmak icin her yol mubag diyip her turlu serefsizligi itina ile yapiyorlar
KORKU DAĞLARI SARMIŞ
İFTİRACILAR, imanınızı gözden geçirin siz.. daha fazlasını söylemek bize düşmez, Allah bilir akıbetinizi
kim bastırıp yollara atmış acaba bu broşürleri bu kadar mı kötü dizayn yapılır.yalan haber olduğu bu kadar da belli edilmez ki.
buraya kadar düşüldüyse artık korkunun ecele faydası yok gevşeyin ve tadını çıkartın
provakatör dolu ortalık
bunu yapanlar da müslüman olduğunu mu sanıyor.
BUNA ANCA kadir inanır
korku artı bel altı vurmaya başladılar
İşiniz gücünüz sahtekarlık Allah sizi ISLAH etsin.
akp nin kokmuş oyunları,belkide cinali vermiştir bu basit fikirleri.
akapelilerden her çeşit iftira ve hakaret beklenir. çünkü hukuk onların elinde.
çukura düşttüler,öyle derinki ışığı göremiyorlar.çaresizler .
CHP 'nin ideolojisinde uzun yıllardır süregelen bir islamofobi vardır bunu kimse inkar etmesin . Din düşmanlığıda diyebilirsiniz . Boşuna Sayın İNCE oy alabilmek için türban serbest olacak kimseye karışmıyacaz demesin. Partisinin hali ortada . Bir süredir İYİ'ler diye isimlendirilen kimse kim olduklarını bilmeyen İyi Partililer zaten FETÖ ile beraber çalıştıklarını il merkezlerindeki seçim bürolarında duran badem bıyıklı geniş pantolonlu insanlardan anlalılır . Broşürler zaten herşeyi belli ediyor . Fazla söze yok .
@bilhan_g1 sen akp ile karıştırıyosun galiba
MÜSLÜMANIZ YA İFTİRA YALAN GÜNAH YA HADİ ORDAN NE MÜSLÜMANI BİZLER KADAR YALANÇI İFTİRACI DİNİMİZ BİLE PARA OLMUŞ İFTİRA OLMUŞ BUNLARDAN MEDET UMAR HALE GELMİŞİZ YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK ARTIK HALK YEMEZ BU İFTİRALARI GÜNAHTIR BEYLER.
Ahh bu yaratici ak genclik; mal genclik :)
Ağa harbi çok merak ediyorum öbür tarafta ne yapacaklar bunun vebali inanan için gerçekten çok ağır dır.gerçekten üzülüyorum hallerine
Trollerin hazırladığı besbelli. AKP ve yandaşlarının nasıl bir zihniyete sahip oldugu ve iktidar olmak için ne gibi pislikler yapacağı burada besbelli görülüyor.
Trollemişler basbaya..
iste gercek yuzleri bu bunlarin bu yorumlari okuyanlar sakin oyuna gelmeyin son pismanlik fayda vermez
Tam birşey yazacaktım. Açıkçası korktum yazamadım. Neyime lazım bunlardan herşey beklenir. Atarlar çamuru üstüme temizle temizleyebilrsen. Artık kaç gün kalırım hapiste kendimi nasıl ispat ederim. Korktum Arkadaşlar Korktum işte bu haldeyiz
hırsızlar iş başında. Garip ki kul hakkının da ne olduğunu bilmeyen din- dar dolu memleket...
Akp nin Ankara gençlik örgütü baya çalışıyor.. :)) bunlar kendi kendine saldirir kendi kendini bombalar. Sonra mağduru oynarlar. TAMAM
fetonun asıl yalakaları gider ayak iğrençliklerini ortaya koyuyor olan bu
Ne yaparsanız yapın, ne kadar karalama yaparsanız yapın bu iş TAMAM olacak İNŞALLAH...Medyayı tek kalem olarak elinizde tutsanız da, televizyonları trt dahil, kısacası ne yaparsanız yapın bu iş hayırlısı ile, Cumhuriyet ve Adalet ve hak kazanacakatır.Amma işin en garip tarafıda, tüm bu haksız rekabete rahmen, nerede ise devletin tüm kurumlarını, müdürlüklerini hatta yargının bazı durumlarını dahi haksızca kullanarak olağan üstü şartların, nerede ise tamamı ile hakimiyet kurduğu bu şartlarda, muhalefeti gerçekten de tebrik etmek gerekir.TAMAM.
Akepe bir şeyde açık ara önde "yalancılıkta"
akpnin bastirdigi brosurler ne yapcaklarini iyice sasirdilar arik
Ülkemin beyinsiz insanları...
Kendi bastırdığınız kağıtları servis edeceğine JP Morganın seçim netice haberini yayınla VAY NET
işiniz gücünüz yalan dolan bu kadar ahlaksız olmak için nerde eğitim aliyonuz aktroller.!!!
Ulan ne yalancilar var ya.sahtekarliklari diz boyunu askti
ne yapacaklarını şaşırmış haldeler..anlayış gösterin bu defa zira son çırpınışlar bunlar..
müslümanlıktan bahsedip, insan olamayanlar, önce insan olun..
her taraflarını korku sarmış.
başkaları adına korsan afiş broşür yapıp dağıtan o.... çocukları kendilerininde kimin bastığı belli olmayan imalatlar olduklarını çok iyi biliyorlardır.fetö taktikleri hala kankaları tarafından yürütülüyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar; 16 yıl sizleri görmeyen duymayan ve "Takılmaya devam" diyerek dalga geçen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayı erdogana 24 Haziranda OY VERME.
hayır madem chp küfürbaz, sapık, ırz düşmanı birini cumhurbaşkan adayı yapacaktı, neden deniz baykal ı harcadı.
bunlar akpnin haırlattığı sahte reklamlar yerseniz diye önümüze attılar ama biz gerçek cumhuriyetçi vatanseverler inanmadık inananların canı cehennme yapanlarla birlikte
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