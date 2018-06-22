Ankara'yı karıştıran seçim broşürleri

Ankara'da Kızılay, Tunalıhilmi ve Tunus Caddelerinde sokağa ve iş yerlerine bırakılan broşürler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kim ya da kimler tarafından bırakıldıkları anlaşılamayan broşürlerde, CHP gençlik Kolları imzasıyla İnce'nin kazanması durumunda Demirtaş'ın başkan yardımcısı olacağı, Akşener ile Fetullah Gülen'i ilişkilendiren photoshoplu resimler ve Demirtaş'la ilgili vaatlere yer verildi.

İşte o broşürler;



