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AS Parti'den Cumhur İttifakı'na destek!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, AS Parti olarak Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı.

AS Parti'den Cumhur İttifakı'na destek!

Emekli askerlerin partisi olarak bilinen AS Parti'nin Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 2015 yılında kurulan AS Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklayarak, ''AS Parti 2015 yılında kurulmuş olup, kurucularının çoğu emekli astsubaylardan oluştuğu için kamuoyunda astsubaylar partisi olarak algılanmıştır. İçimizde subay, astsubay, uzman emeklilerinin yanında siviller de oldukça yaygındır. Askerle sivil arasındaki anlaşmazlık geçmişten bu zamana kadar devam etmiş, adına askeri vesayet denmiş, bir kesimce askerin siyaset üzerindeki etkisinden şikayet edilirken, başka bir kesimce günlerce sokaklarda ordu göreve sloganları atılmıştır. AS Parti asker ve sivilin birbirini anlamasının yasal siyasi zeminidir. Gün asker ve sivilin birbirini anlama, kaynaşma, dayanışma günüdür'' ifadelerini kullandı.

"BİZ BU SEÇİMLER EYETİŞEMİYORUZ"

Askerle sivil birbirini anlamadan yargılarsa bunun istenmeyen sonuçlar doğuracağını belirten Kayıkcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Bir araç göreve giderken kaza yaparsa, ilk önce aracı süren şoför değil, yanındaki araç komutanı hesap verir. Askeri açıdan bakıldığında ise sivildeki bir araç kazasında araç komutanının da, şoförün de hesap vermemesi, muhtemel kazalar için tedbir alınmaması, kişiye özel güvenli yollar yapılırken masum yayaların kaderine terk edilmesi, geçmişte askeri rahatsız etmiş olup gelecekte de rahatsız etmesi muhtemeldir. Ülkesi için canını verenler vurdumduymazlığa, kişisel imtiyazlara, hesap vermeden hesap sorulmaya kalkılmasını kolay içine sindiremezler. Biz bu seçimlere yetişemiyoruz. İttifak veya destek konusuna gelince hale etkisi sevdiğin birinin her yanlışını doğru görmektir. Ters hale etkisi ise sevmediğin birinin her doğrusunu yanlış görmektir. AK Parti iktidarının birinci dönemi mükemmel, ikinci dönemi idare eder, üçüncü dönemi kişiseldir. Bu kişisellik en son yapılan anayasa referandumu ile hat safhaya ulaşmıştır. İçeriği başkanlık, adı cumhurbaşkanlığı olan bu yeni sistem her kesim gibi bizde de kişiselliğin daha da artacağı endişesi oluşturmaktadır. Ancak bu endişeleri oyunun dışında kalarak gidermek imkansız, oyunun içinde çare bulmak daha olasıdır.''

"MUHALEFETE ÜLKE YÖNETİMİ EMANET EDİLEMEZ"

Erken seçim kararı açıklandığı zamandan bu zamana kadar muhalefetle görüşmeye ve onları anlamaya çalıştıklarını kaydeden Kayıkcı, ''Muhalefet cephesine gelince, erken seçim kararı açıklandığı zamandan bu zamana kadar uzun zamandır muhalefetle görüşmeye, onları anlamaya çalıştık. Elle tutulur, gözle görünür, ülke menfaatine yapacakları katkılara bizim de iştirak edebileceğimizi dile getirdik. Gitmek istediği yeri bilmeyen oraya asla gidemez. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder misali göstermelik olarak yapılan muhalefete de ülke yönetimi emanet edilemez. İstikrar için AK Parti hala alternatifsiz durumdadır. Sistem değişirken riske atılamayacak tek şey istikrardır. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu bakımdan hiçbir siyasi beklentim olmadan AS Parti Genel Başkanı olarak 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna saygı ile duyururken tüm camiamızı da can-ı gönülden destek olmaya davet ediyorum'' dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
10 kişilik büyük bir oy desteği..
As partine ne ya
naparsanız yapın %51 olmuyor bunun farkındayız
pASlanmış kafalar pırıl pırıl görmüşler kendilerini ! kim bunlar ya :(
Ne oyu vardır bu AS partinin Cumhur ittifakı kesin barajı aşar bunların oyu ile
o sandık önümüze GELECEK Millet artık YETER diyecek! TAMAM diyecek!
az kaldı 24 haziran bayramın olsun TÜRKİYEM iyi insanlar geliyor muharrem ince geliyor...
as parti sayesinde cumhur ittifakı seçimi garantiledi.adamların 50 milyon seçmen içinde 35 tane oyu var.
bak şimdi yandık işte
Çok üzüldüm... Keşke yüzlerini güneşe dönselerdi...
BÜTÜN TAHMİN ANKET TERS KÖŞE OLACAK SÜRPRİZLERLE DOLU BİR SEÇİME HAZIR MISIN TÜRKİYEM FİNALE AKŞENER MUHARREM İNCE KALACAK...
silivriyimi özlediniz
as nedi ya ? kaç kişiyle kurtaracaksınız kendinizi.bitti 24 hazirana kadar saraydan bavulları topla
Allah aşkına bu mu flaş haber???
komedi
comodor ejderleri diye parti kurup destek vericem söz
messi gibi katkı veriri artık uzak çeker cumhur...
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