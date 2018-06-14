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Belediyeler esprili seçim mesajlarıyla vatandaşı sandığa çağırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 06:08 | Son Güncelleme

Tatil beldelerinin bağlı olduğu Datça, Bodrum, Marmaris gibi belediyeler yayımladıkları, afişlerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla, vatandaşa oy verme çağrısında bulundu. İşte o birbirinden renkli seçim mesajları...

Belediyeler esprili seçim mesajlarıyla vatandaşı sandığa çağırdı

24 Haziran seçimine 10 gün kala; Datça, Bodrum, Marmaris belediyeleri yayımladıkları afişlerle tatilcilerin 24 Haziran seçim günü evlerinde olmalarını ve oy kullanmalarını istedi.

Marmaris Belediyesi, sosyal medyada paylaştığı “Haydi artık herkes evine. Değerli Marmaris dostları, sevgili konuklarımız, tatiliniz için cennet Marmaris’i tercih etmenizden dolayı onur duyuyoruz. Yine gelin, her zaman gelin. Ancak geleceğimiz için, demokrasimiz için lütfen 24 Haziran’da sağ salim evlerinizde olun, oylarınızı kullanın” afişlerini panolara da astı.

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Gazete Habertürk'ün haberine göre Datça Belediyesi ise yayınladığı esprili afişte “Dikkat! 24 Haziran’da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25’inde herkesi bekleriz:) İyisi mi siz bu yıl oyunuzu yerinizde kullanıp öyle gelin Datça’mıza, biz en güzel anılarla geri dönmeniz için buradayız...” ifadesine yer verdi.

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ÇANKAYA’DAN CEVAP

Bodrum Belediyesi de sosyal medyadan “24 Haziran’da Bodrum’da boy vermeyin, sandıkta oy verin!” mesajını paylaştı.

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CHP’li belediyeler Twitter mesajlarını retweet ederken, Ankara Çankaya Belediyesi Twitter mesajında “Sevgili Çankayalılar; eğer 24 Haziran’da Marmaris bizleri evimizde olmamız için uyarıyorsa, Datça evde olalım diye tüm plajlarda bakım yapıyorsa ve Bodrum boy vermememizi istiyorsa, biz Çankayalılara düşen dostlarımızı kırmamak ve 24 Haziran’da sandık başında olmaktır” dedi.


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