Bingöl milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Bingöl ilinde oy kullanmaya gidecekler Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler.
Partilerin Bingöl milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar.
Peki Bingöl milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Bingöl ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...
BİNGÖL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Cevdet Yılmaz
Feyzi Berdibek
Zeki Korkutata
BİNGÖL CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Vahdettin Uzunyayla
Mehmet Evran
Çetin Sağsöz
BİNGÖL MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 EMRE SOLMAZ ÖN LİSANS MEMUR
2 MURAT KÜÇÜK LİSE İŞÇİ
3 BURHAN BİNGÖL ORTAOKUL SERBEST
BİNGÖL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Erdal Aydemir
2-Nihat Aksoy
3-Gülistan Azak
BİNGÖL İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Mehmet Sait Yazıcı
Abdurrahim Ariç
Selahettin Ekinci
HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
Bingöl 3
Bingöl 36
Bingöl 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BOLU 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI
YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.
Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.
OY VERME SÜRECİ
YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.
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