CHP'de liste şoku! Muharrem İnce'ye imza verenler liste dışı

CHP lideri Kılıçdaroğlu rakiplerini ve başkaldıranları çizdi. 131 milletvekilinden yarıya yakını 24 Haziran seçimlerinde aday yapılmadı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurultayda genel baş- kan olması için imza veren 37 isim liste dışı kaldı. İnce'ye yakın sadece üç isim listede yer bulabildi. Ön seçimle gelen 42 isim de tekrar aday gösterilmedi. CHP'de aktif olan isimler arasında yer alan Barış Yarkadaş ve Haluk Pekşen de listede bulunmuyor. Yeniden aday olan Umut Oran da listede yer alamadı. Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olan Mustafa Balbay ile Baykal'ın sağ kolu Metin Lütfü Baydar da çizildi. Antalya'da son ön seçimde Baykal'ı geçen Niyazi Nefi Kara da listede yok. Eskişehir'de ise Büyükerşen'e yakın iki isim listede yer bulamadı. Adana'da 4 vekilden 4'ü, Muğla'da 3 vekilden 3'ü, Hatay'da 4 vekilden 3'ü elendi.
ÖN SEÇİMLE GELENLER LİSTE DIŞI
Sözcü'de yer alan habere göre, erken seçim nedeniyle merkez yoklaması yöntemiyle aday belirleyen CHP'de son seçimde önseçimle gelen 42 isim de liste dışı kaldı. İbrahim Özdiş, Elif Doğan Türkmen, Aydın Uslupehlivan, Necati Yılmaz, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Metin Lütfi Baydar, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Melike Basmacı, Erdin Bircan, Bülent Yener Bektaşoğlu, İrfan Bakır, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Didem Engin, Eren Erdem, Ali Özcan, Barış Yarkadaş, Gülay Yedekçi, Mustafa Balbay, Musa Çam, Ali Yiğit, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucoğlu, Fikri Sağlar, Nurettin Demir, Akın Üstündağ, Hayati Tekin, Kemal Zeybek, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Şerafettin Turpçu listelerde yer almadı.
MUHARREM İNCE İMZACILARI GİTTİ
Son CHP kurultayında Muharrem İnce'nin Genel Başkan olması için imza veren 37 isim tekrar aday gösterilmedi. İnce ekibinden sadece Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan aday yapıldı. Kurultayda İnce'ye imza veren, Elif Doğan Türkmen, Necati Yılmaz, Aydın Uslupehlivan, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Metin Lütfi Baydar, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Rıza Yalçınkaya, Ceyhun İrgil, Bülent Öz, Melike Basmacı, Erdin Bircan, Gaye Usluer, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mevlüt Dudu, Yakup Akkaya, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Eren Erdem, Ali Özcan, Ali Şeker, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Ali Yiğit, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tru Yıldız Biçer, Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu, Fikri Sağlar, Akın Üstündağ, Kemal Zeybek, Haluk Pek- şen, Özkan Yalım, Şerafettin Turpçu ise listelere alınmadı.
İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 VEKİL DE LİSTEYE GİRDİ
Meral Akşener'in adaylık engelini ortadan kaldırmak için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinin tamamı aday gösterildi. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş listelerde yer aldı.
YENİDEN LİSTEDELER
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek aday oldu ancak listede yer bulamadı. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan önce İstanbul'a kaydırıldı, sonra İzmir'e geri alındı. 17 kişilik MYK'nın tamamı da seçilecek yerlerden aday gösterildi. Seyit Torun'un Ordu'dan ilk sıraya yerleştiği belirtilirken, Haluk Koç ve Tekin Bingöl Ankara'dan, Veli Ağbaba Malatya'dan, Çetin Osman Budak Antalya'dan, Ünal Çeviköz İzmir'den, Aykut Erdoğdu, Onursal Adıgüzel İstanbul'dan, Muharrem Erkek Çanakkale'den, Bülent Tezcan Aydın'dan aday oldu. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker, İstanbul 2. Bölge 8. sıradan aday gösterildi.
AK PARTİ'NİN KURUCULARINDAN ŞENER ADAY OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. CHP eski Genel Baş- kanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdüllatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu. Bu arada PM toplantısında isimler üzerinde tartışmaların yaşandığı, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in konuş- ma yaparak listeye itiraz ettiği öğrenildi. Yine gazeteci İrfan Değirmenci de aday gösterilmedi.
İNÖNÜ'NÜN TORUNU VE UMUT ORAN YOK
MEHMET ALİ ÇELEBİ DE ADAY
Ergenekon kumpasında tutuklanan ilk muvazzaf asker olan ve 41 ay cezaevinde kalan CHP Parti Meclisi Üyesi eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi de İzmir 1. Bölge 5. sıradan aday gösterildi. PM üyesi Gamze Taşcıer Ankara 1'inci Bölge'de listede yer aldı. Tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu da İstanbul 2. Bölge 1'inci sıradan aday gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da Ankara'dan listede yer aldı.
CHP'NİN 24 HAZİRAN LİSTESİ
CHP’nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar belli oldu. CHP’nin adaylarının 463’ü erkek, 137’si kadın olurken, 48 genç milletvekili adayının olduğu listede dikkat çeken başka bir detay da en genç adayın 1999 doğumlu 19 yaşındaki İsmail Hakkı Gül olması oldu.
CHP LİSTESİNDE AVUKATLAR YİNE BİRİNCİ SIRADA
Adayların öğrenim durumlarına bakıldığında ise büyük bir çoğunluğunun üniversite mezunu olması dikkat çekti. Adayların mesleğine göre ise ‘avukatlık’ mesleğinin 108 aday ile yine zirvede olduğu görüldü. Adayların 397’si üniversite, 98’i lise, 45’i yüksek lisans, 26’sı ortaokul, 18’i doktora, 16’sı da ilkokul mezunu. 108 avukatın yanı sıra CHP listesinde yer alan isimlerin 61’i mühendis, 59’u iş adamı, 47’si özel sektör çalışanı, 40’ı doktor, 21’i mali müşavir, 19’u yönetici, 15’i eczacı, 14’ü akademisyen, 13’ü ekonomist.
CHP’nin tam aday listesi şu şekilde:
ADANA
Ayhan Barut
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhanettin Bulut
Rıza Mete
Oya Tekin
Osman Berke Duvan
Ertan Karaoğlu
Mustafa Kemal Özkan
Bülent Öğrü
Bülent Maraklı
Berfu Salıcı Yakıt
Sıdıka Halıcıoğlu
Onur Akpınar
Özgür Ulaş Ilgın
ADIYAMAN
Abdurrahman Tutdere
Mustafa Hakkan Kılınç
Mahmut Nedim Evli
Songül Varki Yıldırım
Müslüm Aslanoğlu
AFYONKARAHİSAR
Burcu Köksal
Ahmet Hakan Uyan
İsmahan Nergiz
Ramazan Akgöz
Ertuğrul Yılmaz
Hatice Gökoğlu
AĞRI
Kemalettin Koçak
Muhammed Aslan
Mehmet Sıddık Yel
Murat Yıldırım
AKSARAY
Ali Abbas Ertürk
Ramazan Fidan
Pelinsu Yıldırım
Ali Eşmekaya
AMASYA
Mustafa Tuncer
Mehmet Göl
Hüseyin Acar
ANKARA 1. BÖLGE
Tekin Bingöl
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşcıer
Ekrem Kerem Oktay
Mehmet Hadimi Yakupoğlu
Hüseyin Tarık Şengül
Ali Hikmet Akıllı
Aylin Yaman
Umut Erarslan
Kamer Gözaçık Şen
Cansel Güven
ANKARA 2. BÖLGE
Murat Emir
Yıldırım Kaya
Semra Dinçer
Kenan Nuhut
Murat Kavuncu
Bekir Sami Doğan
Alibey Yüksel
Deniz Çakır
Mustafa Nadir Er
Suna Kerimoğlu
Barış Can Saraçoğlu
ANKARA 3. BÖLGE
Ahmet Haluk Koç
Nihat Yeşil
Servet Ünsal
Ali Başkaraağaç
Ahmet Ersen Özsoy
Ahmet Meşe
Umut Akdoğan
Battal Yıldız
Gülşah Deniz Atalar
Temel Borga Budak
İlke Çakar
Bilal Yılmaz
ANTALYA
Deniz Baykal
Çetin Osman Budak
Rafet Zeybek
Aydın Özer
Cavit Arı
Figen Albuga Çalıkuşu
Sevgi Doğan
Nusret Bayar
Şengül Yeşildal
Vahap Tuncer
Kemal Bilal Öner
Ali Takavut
Sibel Gezen
Nazmi Gündüz
Özlem Şahin
İsmail Hakkı Gül
ARDAHAN
Öztürk Yılmaz
Yunus Dündar
ARTVİN
Uğur Bayraktutan
Yalçın Emiralioğlu
AYDIN
Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül
Mustafa İberya Arıkan
Özlem Burcu Uğan Sevim
Kaan Erçetin
Kemal Güneri
Fulya Üstündağ
BALIKESİR
Ahmet Akın
Fikret Şahin
Ensar Aytekin
İrfan Barış
Seval Bozkurt
Ender Biçki
Neşe Zengin
Berrin Gençoğlu
Oğulcan Koçak
BARTIN
Aysu Bankoğlu
Fahri Özsoy
BATMAN
Ayhan Işık
Kayahan Kırmızıtaş
Nihat Demir
Bünyamin Nayman
Hamit Keskin
BAYBURT
İkbal Okur
BİLECİK
Yaşar Tüzün
Faik Akarkarasu
BİNGÖL
Vahdettin Uzunyayla
Mehmet Evran
Çetin Sağsöz
BİTLİS
Sıddık Gözeger
Süleyman Baştürk
Tufan Subaşı
BOLU
Tanju Özcan
Özer Özcan
Hüseyin Cahit Çıngı
BURDUR
Mehmet Göker
Recep Mutlucan
Osman Gök
BURSA 1. BÖLGE
Lale Karabıyık
Erkan Aydın
Nurhayat Atlaca Kayışoğlu
Kayıhan Pala
Özgür Erdursun
Gürkan Esen
Deniz Baykal
Serkan Öztürk
İbrahim Mart
Aytaç Şahin
BURSA 2. BÖLGE
Orhan Sarıbal
Yüksel Özkan
Mustafa Şenyurt
Erkan Dönmez
Süleyman Ayyılmaz
Şahin Sevinç
Meral Altuntaş
Kemal Atan
Baran Güneş
Hülya Dink
ÇANAKKALE
Muharrem Erkek
Özgür Ceylan
Metin Ümit Ural
Songül Şentürklü
ÇANKIRI
Murat Berat Atalay
İbrahim Gönültaş
ÇORUM
Tufan Köse
Burçin Solmaz Polat
Gürsel Yıldırım
Mehmet Tahtasız
DENİZLİ
Gülizar Biçer Karaca
Kazım Arslan
Haşim Teoman Sancar
Ünal Karaosmanoğlu
Özgür Savaş Bayar
İlhan Özcan
Şeniz Doğan
Bilgehan Burgul
DİYARBAKIR
Mahmut Aziz Usal
Turgut Kılıç
Mehmet Şerif True
Ahmet Özgüvercin
Berivan Alabalık
Hebun Kaplan
Denizcan Eşiyok
Emrah Anlı
Gülay Emre
Umut Yetişsin
Abdurrahman Berat Aktaş
Behiye Küden
DÜZCE
Zafer Teber
İlknur Başak Tütüncü
Hasan Servet Öktem
EDİRNE
Okan Gaytancıoğlu
Ediz Ün
Yakup Atalay
Erdoğan Gümülcineli
ELAZIĞ
Gürsel Erol
Emrah Özden
Ayten Çekil
Nazmi Gürbüz
Mesut Baskan
ERZİNCAN
Ayhan Doğan
Tuğrul Yıldırım
ERZURUM
Naci Turan
Namiye Sınırkaya
Gençay Uğraş
Serhat Can Eş
Tacettin Kızıloğlu
Yunus Polat
ESKİŞEHİR
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Nuray Akçasoy
Mehmet Engin Çakmak
Sinan Özkar
Sibel Yeşildal
Metin Tomsuk
GAZİANTEP
Bayram Yılmazkaya
İrfan Kaplan
Hüseyin yalçın
Özgür Yılmaz
Hasan Öztürkmen
Hüseyin Cahit Kargıner
Naci Kılıç
Adile Merve Altınbaş Yılmaz
Nesrin Tuncel
Selim Karahan
Erdinç Tütüncüler
Nerin Türkmen
Yılmaz Demirdelen
Mehmet Turan Gündoğdu
GİRESUN
Necati Tığlı
Reşat Nuri Özdemir
İbrahim Akgün
Suat Öndaş
GÜMÜŞHANE
Mahir Can
Ramazan Ayas
HAKKARİ
Nazım Demir
Erşat İnan
Nazmi Kızılban
HATAY
Mehmet Güzelmansur
Suzan Şahin
Serkan Topal
İsmet Tokdemir
Mehmet Riyat Kırmızıoğlu
Hasan Ramiz Parlar
Nermin Yıldırım Kara
Gökhan Özer
Bilgen Duman
Hamide Vural
Döndü Dilan Kartal
IĞDIR
Metin Ova
İdris Aktaş
ISPARTA
Mustafa Ceyhan
İsa Önder Dinçtürk
Zafer Sağlam
Eyup Ersoy
İSTANBUL 1. BÖLGE
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Mahmut Tanal
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
Hüseyin Emre Bağce
Mustafa Oktay Aksu
Hasan Uzunyayla
Mustafa Öztaşkın
Tahsin Usta
Hüseyin Sağ
Beril Öner
Yüksel Taşkın
Hasan Basri Özbek
Deniz Doğan Günay
Ertan Aksoy
Nuray Çepni
Duygu Çelik
Arzu Özalp
Pınar Uzun
Tuba Torun
Ali Rıza Yıldırım
Yücel Oto
Murat Cirav
Melis Timur
Emre Akkuş
Çetin Düzce
Aylin Sarıtaş
Gazi Karakurt
Timuçin Gültekin
İSTANBUL 2. BÖLGE
Kadri Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılınç
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Ali Şeker
Derya Şentürk
Mehmet Diribaş
Mersin Balkan
Bahattin Turnalı
Ferhat Epözdemir
İsmail Yüksel
Adnan Ayber
Burak Kaan Yılmazsoy
Canan Sezenler
Hacer Foggo
Güven Karataş
Yusuf Kenan Kolat
Veysi Sinan Bozdemir
Cem Cengiz Yılmaz
Ece Batumlu Talas
Pelin Yurdakul
Şeyma Dumrul
Yusuf Ergüven
Özgür Düzgün
Deniz Kaya
İSTANBUL 3. BÖLGE
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğan
Emine Gülizar Emecan
Nazır Cihangi İslam
Turan Hançerli
Bayramali Çeşmeci
Ali Ulvi Gökbulak
Mehmet Sait Yücel
Ali Muhittin Tığlı
Sinan Karahan
Sinan Karaca Öztürk
Mahfuz Yetüt
Şahanım Meter
Irmak Neriman Nebioğlu
Yağmur Geygel
Engin Ertaç
Cemil Can Dinç
Aycan Erinsel Özistek
Hüseyin Özkahraman
Seda Önder
Bektaş Davutoğlu
Arzu Attepe
Hüseyin Duran
Erdal Sarıkaya
Elif Keskinel Ülker
Ali Osman Özdilek
Kemal Özkiraz
İlyas Duman
Osman Tellioğlu
Şebnem Nur Çalışkan
İZMİR 1.BÖLGE
Ahmet Tuncay Özkan
Murat Bakan
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Ednan Arslan
Sefer İpekli
Kazım Umdular
Nilay Kökkılınç
Ezgi Deniz Deniz Urunga
Devrim Barış Çelik
Zekiye Seda Sönmez
Şener Akdemir
İZMİR 2. BÖLGE
Kemal Kılıçdaroğlu
Selin Sayek Böke
Kamil Okyay Sındır
Atila Sertel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
Bedri Serter
İdris Yavuzyılmaz
Ali Engin
Salih Özçifçi
Mehmet Birlik
Onur Kadir Eryüce
Hatice Zeybek
Ebru Okay
KAHRAMANMARAŞ
Ali Öztunç
Selim Sümen
Mehmet Çarman
Faik Kılınç
Onur Gürbüz
Ayşegül Yaycıoğlu
Uğur Şevran
Azize Çuhadar
KARABÜK
Hüseyin Avni Aksoy
Sedat Karaoğlu
Gülsün Beniç
KARAMAN
İsmail Atakan Ünver
Hakan Gürsel Akbulut
Yusuf Baştuğ
KARS
Fatih Kamil Erkoç
Hatice Güvensoy
Aysel Sadak İltaş
KASTAMONU
Hasan Baltacı
Ayşegül Soylu Muslu
Devrim Ezgi Özalp
KAYSERİ
Çetin Arık
Ahmet Yıldız
Aşkın Genç
İbrahim Kaan
Mazhar Oğuz Özsoy
Gonca Yelda Orhan
Recep Bulut
Metin Kantarcı
Kadim Şahin
Nizamettin Temel
KIRIKKALE
Ahmet Önal
Güllü Aykut
Ümit Coşgun
KIRKLARELİ
Türabi Kayan
Vecdi Gündoğdu
İnci Tunç
KIRŞEHİR
Metin İlhan
Çağdaş Gökalp
KİLİS
Ali Tuna
Mehmet Ali Ağcabay
KOCAELİ
Fatma Kaplan Hürriyet
Haydar Akar
Tahsin Tarhan
Mühip Kanko
Osman Anıl Acurman
Ebru Küçükaydın
Yeşim Akpınar
Orkun Utkubaş
İsmail Demir
Mehmet Tamer Solakoğlu
Sezer Nilgün Aydın
Tuğman Kayalı
Zeynep Çiğdem Canbaz
KONYA
Abdullatif Şener
Abdülkadir Karaduman
Hasan Sarımehmetoğlu
Saim Sezen
Nihal Eken
Ali Sayar
İsmail Ünsal
Orhan Kaya
Nazife Demirhan
Memduh Erden Kökbudak
Sefer İpek
Hikmet Balcı
Şeniz Kurtuluş
Mehmet Yurtseven
Hasan Pektekin
KÜTAHYA
Fazıl Kasap
Şeref Han
Zeliha Aksaz Şahbaz
Mehmet Aydın Uzun
Rıdvan Çakır
MALATYA
Veli Ağbaba
Hulisi Porgalı
Soner Gökçe
Berna Karadaş
Emin Dönmez
Mahmut Akbıyık
MANİSA
Özgür Özel
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Sabri Temel
Abdullah Saka
Hayriye Hacet
Saniye Ağgül
Çetin Kurtuluş
Nurittin Dingaz
Lale Erdoğan Tunçer
MARDİN
Mahmut Duyan
Erkan Mehmetoğlu
Abdulvahap Ay
Abdulkadir Turan
Aygül Kılıç Başboğa
Engin Oral
MERSİN
Cengiz Gökçel
Alpay Antmen
Ali Mahir Başarır
Nevin Zaimoğlu
Mehmet Saydam
Cavidan Demirağ
Seyit Özananar
Alper Turna
Alptekin Eser
Dilara Özkına
Kenan Hazar
Hidayet Oğuz
Sibel Gazi Tabel
MUĞLA
Mürsel Alban
Suat Özcan
Burak Erbay
Süleyman Girgin
İbrahim Ertürk
Emine Yenilmez Aydemir
Yamaç Kaya
MUŞ
Yılmaz Çetinkaya
Yıldırım Paçal
Cemal Koçhan
Nur Muhammed Karahan
NEVŞEHİR
Faruk Sarıaslan
Fulya Gülşen Altınsoy
Mehmet Bilgin
NİĞDE
Ömer Fethi Gürer
Ahmet Oğuz Özmen
Nagihan Eskioğlu
ORDU
Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
Onur Çam
Sebanur Özdemir
Sait Kapıcıoğlu
Nazım Yiğit Günay
OSMANİYE
Baha Ünlü
Mehmet Orhun Döğüşcü
İrfan Erdem
Hakkı Sayman Saygılı
RİZE
Remzi Kazmaz
Aysel Taşkın
Kemal Özgür Kahraman
SAKARYA
Engin Özkoç
Mehmet Selçuk
Elif Yar
Refik Karakaş
Mehmet Derya Bağdat
Aytül Uşaklıgil
Gözde Nur Yıldız
SAMSUN
Kemal Zeybek
Neslihan Hancıoğlu
Hüseyin Şahin
Müşfik Veysel Erdoğan
Mehmet Özdağ
Arzu Sabuncu
Murat Çan
Yılmaz Karagöz
Işık Özkefeli
SİİRT
Cahfer Saklan
Hikmet Akar
Hasan Alp
SİNOP
Barış Karadeniz
Erdinç Şimşek
SİVAS
Ulaş Karasu
Sinan Öztürk
Malike Ejder Yolveren
Ali Balta
Hasan Kılıç
ŞANLIURFA
Aziz Aydınlık
Fethi Yamaç
Cem Karakeçili
Uğur Mizan
Bakır Aydoğdu
Halaf Ayyıldız
Mahmut Yazar
Ahmet Müsri
Faruk Akan
Songül Arslan
Mustafa Eren
Akile Yektaş
İbrahim Halil Yarış
Kemal Eşsiz
ŞIRNAK
Sabri Kuytan
Abdulkerim Varlı
Gündüz Ökten
Osman Yeren
TEKİRDAĞ
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Candan Yüceer
Emre Köprülü
Adem Dalgıç
İsmail Doğaroğlu
Gülfer Ümit
TOKAT
Kadim Durmaz
Hasan Efe Uyar
Çağdaş Kurtgöz
Duran Belene
Gülperi Coşar
TRABZON
Ahmet Kaya
Abdül Kadir Çelebi
Hikmet Nuri Aydın
Ferda Kudunoğlu
İsmail Kaynar
Mertcan Fero
TUNCELİ
Polat Şaroğlu
Mesut Coşkun
UŞAK
Özkan Yalım
İsmet Akın
Ali Karaoba
VAN
Mehmet Kurukcu
Fahreddin Çuyrak
Haluk Terzioğlu
Şanel Güloğlu
Erkan Kaçmaz
Nevzat Koç
Neriman Kartal
Şahin Öztekin
YALOVA
Özcan Özel
Ertan Şener
Mehmet Gürel
YOZGAT
Ali Keven
Nadir Ünal
Rakibe Özgür Karslıoğlu
Şahin Bozdemir
ZONGULDAK
Ünal Demirtaş
Deniz Yavuzyılmaz
Umut Başoğlu
Merve Kır
Çiğdem Şekerci
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