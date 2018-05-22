CHP'de liste şoku! Muharrem İnce'ye imza verenler liste dışı

CHP lideri Kılıçdaroğlu rakiplerini ve başkaldıranları çizdi. 131 milletvekilinden yarıya yakını 24 Haziran seçimlerinde aday yapılmadı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurultayda genel baş- kan olması için imza veren 37 isim liste dışı kaldı. İnce'ye yakın sadece üç isim listede yer bulabildi. Ön seçimle gelen 42 isim de tekrar aday gösterilmedi. CHP'de aktif olan isimler arasında yer alan Barış Yarkadaş ve Haluk Pekşen de listede bulunmuyor. Yeniden aday olan Umut Oran da listede yer alamadı. Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olan Mustafa Balbay ile Baykal'ın sağ kolu Metin Lütfü Baydar da çizildi. Antalya'da son ön seçimde Baykal'ı geçen Niyazi Nefi Kara da listede yok. Eskişehir'de ise Büyükerşen'e yakın iki isim listede yer bulamadı. Adana'da 4 vekilden 4'ü, Muğla'da 3 vekilden 3'ü, Hatay'da 4 vekilden 3'ü elendi. ÖN SEÇİMLE GELENLER LİSTE DIŞI



Sözcü'de yer alan habere göre, erken seçim nedeniyle merkez yoklaması yöntemiyle aday belirleyen CHP'de son seçimde önseçimle gelen 42 isim de liste dışı kaldı. İbrahim Özdiş, Elif Doğan Türkmen, Aydın Uslupehlivan, Necati Yılmaz, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Metin Lütfi Baydar, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Melike Basmacı, Erdin Bircan, Bülent Yener Bektaşoğlu, İrfan Bakır, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Didem Engin, Eren Erdem, Ali Özcan, Barış Yarkadaş, Gülay Yedekçi, Mustafa Balbay, Musa Çam, Ali Yiğit, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucoğlu, Fikri Sağlar, Nurettin Demir, Akın Üstündağ, Hayati Tekin, Kemal Zeybek, Ali Akyıldız, Haluk Pekşen, Özkan Yalım, Şerafettin Turpçu listelerde yer almadı.

MUHARREM İNCE İMZACILARI GİTTİ



Son CHP kurultayında Muharrem İnce'nin Genel Başkan olması için imza veren 37 isim tekrar aday gösterilmedi. İnce ekibinden sadece Emre Köprülü, Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan aday yapıldı. Kurultayda İnce'ye imza veren, Elif Doğan Türkmen, Necati Yılmaz, Aydın Uslupehlivan, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Metin Lütfi Baydar, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Rıza Yalçınkaya, Ceyhun İrgil, Bülent Öz, Melike Basmacı, Erdin Bircan, Gaye Usluer, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mevlüt Dudu, Yakup Akkaya, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Eren Erdem, Ali Özcan, Ali Şeker, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Ali Yiğit, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Mazlum Nurlu, Tru Yıldız Biçer, Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu, Fikri Sağlar, Akın Üstündağ, Kemal Zeybek, Haluk Pek- şen, Özkan Yalım, Şerafettin Turpçu ise listelere alınmadı. İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 VEKİL DE LİSTEYE GİRDİ



Meral Akşener'in adaylık engelini ortadan kaldırmak için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinin tamamı aday gösterildi. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş listelerde yer aldı.

YENİDEN LİSTEDELER



CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek aday oldu ancak listede yer bulamadı. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan önce İstanbul'a kaydırıldı, sonra İzmir'e geri alındı. 17 kişilik MYK'nın tamamı da seçilecek yerlerden aday gösterildi. Seyit Torun'un Ordu'dan ilk sıraya yerleştiği belirtilirken, Haluk Koç ve Tekin Bingöl Ankara'dan, Veli Ağbaba Malatya'dan, Çetin Osman Budak Antalya'dan, Ünal Çeviköz İzmir'den, Aykut Erdoğdu, Onursal Adıgüzel İstanbul'dan, Muharrem Erkek Çanakkale'den, Bülent Tezcan Aydın'dan aday oldu. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker, İstanbul 2. Bölge 8. sıradan aday gösterildi. AK PARTİ'NİN KURUCULARINDAN ŞENER ADAY OLDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. CHP eski Genel Baş- kanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdüllatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu. Bu arada PM toplantısında isimler üzerinde tartışmaların yaşandığı, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in konuş- ma yaparak listeye itiraz ettiği öğrenildi. Yine gazeteci İrfan Değirmenci de aday gösterilmedi.

İNÖNÜ'NÜN TORUNU VE UMUT ORAN YOK

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan da liste dışı kaldı. Bilgehan 4 dönemdir milletvekilliği yapıyordu. Deniz Baykal'ın karşısında genel başkan adayı olarak çıkan, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelmesiyle birlikte bir süre yönetime taşınan Umut Oran da tekrar aday gösterilmedi. Oran, geçen 2 seçimde de listede olmamasına rağmen çalışmalarına devam etmiş, referandumda ‘hayır' kampanyasına destek vermişti. MEHMET ALİ ÇELEBİ DE ADAY



Ergenekon kumpasında tutuklanan ilk muvazzaf asker olan ve 41 ay cezaevinde kalan CHP Parti Meclisi Üyesi eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi de İzmir 1. Bölge 5. sıradan aday gösterildi. PM üyesi Gamze Taşcıer Ankara 1'inci Bölge'de listede yer aldı. Tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu da İstanbul 2. Bölge 1'inci sıradan aday gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da Ankara'dan listede yer aldı. CHP'NİN 24 HAZİRAN LİSTESİ



CHP’nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar belli oldu. CHP’nin adaylarının 463’ü erkek, 137’si kadın olurken, 48 genç milletvekili adayının olduğu listede dikkat çeken başka bir detay da en genç adayın 1999 doğumlu 19 yaşındaki İsmail Hakkı Gül olması oldu. CHP LİSTESİNDE AVUKATLAR YİNE BİRİNCİ SIRADA Adayların öğrenim durumlarına bakıldığında ise büyük bir çoğunluğunun üniversite mezunu olması dikkat çekti. Adayların mesleğine göre ise ‘avukatlık’ mesleğinin 108 aday ile yine zirvede olduğu görüldü. Adayların 397’si üniversite, 98’i lise, 45’i yüksek lisans, 26’sı ortaokul, 18’i doktora, 16’sı da ilkokul mezunu. 108 avukatın yanı sıra CHP listesinde yer alan isimlerin 61’i mühendis, 59’u iş adamı, 47’si özel sektör çalışanı, 40’ı doktor, 21’i mali müşavir, 19’u yönetici, 15’i eczacı, 14’ü akademisyen, 13’ü ekonomist.

CHP’nin tam aday listesi şu şekilde: ADANA



Ayhan Barut

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Burhanettin Bulut

Rıza Mete

Oya Tekin

Osman Berke Duvan

Ertan Karaoğlu

Mustafa Kemal Özkan

Bülent Öğrü

Bülent Maraklı

Berfu Salıcı Yakıt

Sıdıka Halıcıoğlu

Onur Akpınar

Özgür Ulaş Ilgın ADIYAMAN



Abdurrahman Tutdere

Mustafa Hakkan Kılınç

Mahmut Nedim Evli

Songül Varki Yıldırım

Müslüm Aslanoğlu AFYONKARAHİSAR



Burcu Köksal

Ahmet Hakan Uyan

İsmahan Nergiz

Ramazan Akgöz

Ertuğrul Yılmaz

Hatice Gökoğlu AĞRI



Kemalettin Koçak

Muhammed Aslan

Mehmet Sıddık Yel

Murat Yıldırım AKSARAY



Ali Abbas Ertürk

Ramazan Fidan

Pelinsu Yıldırım

Ali Eşmekaya AMASYA



Mustafa Tuncer

Mehmet Göl

Hüseyin Acar ANKARA 1. BÖLGE



Tekin Bingöl

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşcıer

Ekrem Kerem Oktay

Mehmet Hadimi Yakupoğlu

Hüseyin Tarık Şengül

Ali Hikmet Akıllı

Aylin Yaman

Umut Erarslan

Kamer Gözaçık Şen

Cansel Güven ANKARA 2. BÖLGE



Murat Emir

Yıldırım Kaya

Semra Dinçer

Kenan Nuhut

Murat Kavuncu

Bekir Sami Doğan

Alibey Yüksel

Deniz Çakır

Mustafa Nadir Er

Suna Kerimoğlu

Barış Can Saraçoğlu

ANKARA 3. BÖLGE



Ahmet Haluk Koç

Nihat Yeşil

Servet Ünsal

Ali Başkaraağaç

Ahmet Ersen Özsoy

Ahmet Meşe

Umut Akdoğan

Battal Yıldız

Gülşah Deniz Atalar

Temel Borga Budak

İlke Çakar

Bilal Yılmaz ANTALYA



Deniz Baykal

Çetin Osman Budak

Rafet Zeybek

Aydın Özer

Cavit Arı

Figen Albuga Çalıkuşu

Sevgi Doğan

Nusret Bayar

Şengül Yeşildal

Vahap Tuncer

Kemal Bilal Öner

Ali Takavut

Sibel Gezen

Nazmi Gündüz

Özlem Şahin

İsmail Hakkı Gül ARDAHAN



Öztürk Yılmaz

Yunus Dündar ARTVİN



Uğur Bayraktutan

Yalçın Emiralioğlu AYDIN



Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız

Süleyman Bülbül

Mustafa İberya Arıkan

Özlem Burcu Uğan Sevim

Kaan Erçetin

Kemal Güneri

Fulya Üstündağ BALIKESİR



Ahmet Akın

Fikret Şahin

Ensar Aytekin

İrfan Barış

Seval Bozkurt

Ender Biçki

Neşe Zengin

Berrin Gençoğlu

Oğulcan Koçak BARTIN



Aysu Bankoğlu

Fahri Özsoy BATMAN



Ayhan Işık

Kayahan Kırmızıtaş

Nihat Demir

Bünyamin Nayman

Hamit Keskin BAYBURT



İkbal Okur BİLECİK



Yaşar Tüzün

Faik Akarkarasu BİNGÖL



Vahdettin Uzunyayla

Mehmet Evran

Çetin Sağsöz BİTLİS



Sıddık Gözeger

Süleyman Baştürk

Tufan Subaşı

BOLU



Tanju Özcan

Özer Özcan

Hüseyin Cahit Çıngı BURDUR



Mehmet Göker

Recep Mutlucan

Osman Gök BURSA 1. BÖLGE



Lale Karabıyık

Erkan Aydın

Nurhayat Atlaca Kayışoğlu

Kayıhan Pala

Özgür Erdursun

Gürkan Esen

Deniz Baykal

Serkan Öztürk

İbrahim Mart

Aytaç Şahin BURSA 2. BÖLGE



Orhan Sarıbal

Yüksel Özkan

Mustafa Şenyurt

Erkan Dönmez

Süleyman Ayyılmaz

Şahin Sevinç

Meral Altuntaş

Kemal Atan

Baran Güneş

Hülya Dink ÇANAKKALE



Muharrem Erkek

Özgür Ceylan

Metin Ümit Ural

Songül Şentürklü ÇANKIRI



Murat Berat Atalay

İbrahim Gönültaş ÇORUM



Tufan Köse

Burçin Solmaz Polat

Gürsel Yıldırım

Mehmet Tahtasız DENİZLİ



Gülizar Biçer Karaca

Kazım Arslan

Haşim Teoman Sancar

Ünal Karaosmanoğlu

Özgür Savaş Bayar

İlhan Özcan

Şeniz Doğan

Bilgehan Burgul DİYARBAKIR



Mahmut Aziz Usal

Turgut Kılıç

Mehmet Şerif True

Ahmet Özgüvercin

Berivan Alabalık

Hebun Kaplan

Denizcan Eşiyok

Emrah Anlı

Gülay Emre

Umut Yetişsin

Abdurrahman Berat Aktaş

Behiye Küden DÜZCE



Zafer Teber

İlknur Başak Tütüncü

Hasan Servet Öktem EDİRNE



Okan Gaytancıoğlu

Ediz Ün

Yakup Atalay

Erdoğan Gümülcineli

ELAZIĞ



Gürsel Erol

Emrah Özden

Ayten Çekil

Nazmi Gürbüz

Mesut Baskan ERZİNCAN



Ayhan Doğan

Tuğrul Yıldırım ERZURUM



Naci Turan

Namiye Sınırkaya

Gençay Uğraş

Serhat Can Eş

Tacettin Kızıloğlu

Yunus Polat ESKİŞEHİR



Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

Nuray Akçasoy

Mehmet Engin Çakmak

Sinan Özkar

Sibel Yeşildal

Metin Tomsuk GAZİANTEP



Bayram Yılmazkaya

İrfan Kaplan

Hüseyin yalçın

Özgür Yılmaz

Hasan Öztürkmen

Hüseyin Cahit Kargıner

Naci Kılıç

Adile Merve Altınbaş Yılmaz

Nesrin Tuncel

Selim Karahan

Erdinç Tütüncüler

Nerin Türkmen

Yılmaz Demirdelen

Mehmet Turan Gündoğdu GİRESUN



Necati Tığlı

Reşat Nuri Özdemir

İbrahim Akgün

Suat Öndaş GÜMÜŞHANE



Mahir Can

Ramazan Ayas HAKKARİ



Nazım Demir

Erşat İnan

Nazmi Kızılban HATAY



Mehmet Güzelmansur

Suzan Şahin

Serkan Topal

İsmet Tokdemir

Mehmet Riyat Kırmızıoğlu

Hasan Ramiz Parlar

Nermin Yıldırım Kara

Gökhan Özer

Bilgen Duman

Hamide Vural

Döndü Dilan Kartal IĞDIR



Metin Ova

İdris Aktaş ISPARTA



Mustafa Ceyhan

İsa Önder Dinçtürk

Zafer Sağlam

Eyup Ersoy İSTANBUL 1. BÖLGE



İbrahim Özden Kaboğlu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Gamze Akkuş İlgezdi

Onursal Adıgüzel

Fethi Açıkel

Gürsel Tekin

İlhan Kesici

Oğuz Kaan Salıcı

Mahmut Tanal

Saliha Sera Kadıgil Sütlü

Hüseyin Emre Bağce

Mustafa Oktay Aksu

Hasan Uzunyayla

Mustafa Öztaşkın

Tahsin Usta

Hüseyin Sağ

Beril Öner

Yüksel Taşkın

Hasan Basri Özbek

Deniz Doğan Günay

Ertan Aksoy

Nuray Çepni

Duygu Çelik

Arzu Özalp

Pınar Uzun

Tuba Torun

Ali Rıza Yıldırım

Yücel Oto

Murat Cirav

Melis Timur

Emre Akkuş

Çetin Düzce

Aylin Sarıtaş

Gazi Karakurt

Timuçin Gültekin

İSTANBUL 2. BÖLGE



Kadri Enis Berberoğlu

Aykut Erdoğdu

Ahmet Ünal Çeviköz

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Yüksel Mansur Kılınç

Yunus Emre

Gökan Zeybek

Ali Şeker

Derya Şentürk

Mehmet Diribaş

Mersin Balkan

Bahattin Turnalı

Ferhat Epözdemir

İsmail Yüksel

Adnan Ayber

Burak Kaan Yılmazsoy

Canan Sezenler

Hacer Foggo

Güven Karataş

Yusuf Kenan Kolat

Veysi Sinan Bozdemir

Cem Cengiz Yılmaz

Ece Batumlu Talas

Pelin Yurdakul

Şeyma Dumrul

Yusuf Ergüven

Özgür Düzgün

Deniz Kaya İSTANBUL 3. BÖLGE



Engin Altay

Erdoğan Toprak

Mehmet Bekaroğlu

Zeynel Emre

Sibel Özdemir

Özgür Karabat

Turan Aydoğan

Emine Gülizar Emecan

Nazır Cihangi İslam

Turan Hançerli

Bayramali Çeşmeci

Ali Ulvi Gökbulak

Mehmet Sait Yücel

Ali Muhittin Tığlı

Sinan Karahan

Sinan Karaca Öztürk

Mahfuz Yetüt

Şahanım Meter

Irmak Neriman Nebioğlu

Yağmur Geygel

Engin Ertaç

Cemil Can Dinç

Aycan Erinsel Özistek

Hüseyin Özkahraman

Seda Önder

Bektaş Davutoğlu

Arzu Attepe

Hüseyin Duran

Erdal Sarıkaya

Elif Keskinel Ülker

Ali Osman Özdilek

Kemal Özkiraz

İlyas Duman

Osman Tellioğlu

Şebnem Nur Çalışkan

İZMİR 1.BÖLGE



Ahmet Tuncay Özkan

Murat Bakan

Özcan Purçu

Kani Beko

Mehmet Ali Çelebi

Tacettin Bayır

Ednan Arslan

Sefer İpekli

Kazım Umdular

Nilay Kökkılınç

Ezgi Deniz Deniz Urunga

Devrim Barış Çelik

Zekiye Seda Sönmez

Şener Akdemir İZMİR 2. BÖLGE



Kemal Kılıçdaroğlu

Selin Sayek Böke

Kamil Okyay Sındır

Atila Sertel

Sevda Erdan Kılıç

Mahir Polat

Bedri Serter

İdris Yavuzyılmaz

Ali Engin

Salih Özçifçi

Mehmet Birlik

Onur Kadir Eryüce

Hatice Zeybek

Ebru Okay KAHRAMANMARAŞ



Ali Öztunç

Selim Sümen

Mehmet Çarman

Faik Kılınç

Onur Gürbüz

Ayşegül Yaycıoğlu

Uğur Şevran

Azize Çuhadar KARABÜK



Hüseyin Avni Aksoy

Sedat Karaoğlu

Gülsün Beniç KARAMAN



İsmail Atakan Ünver

Hakan Gürsel Akbulut

Yusuf Baştuğ

KARS

Fatih Kamil Erkoç

Hatice Güvensoy

Aysel Sadak İltaş KASTAMONU



Hasan Baltacı

Ayşegül Soylu Muslu

Devrim Ezgi Özalp KAYSERİ



Çetin Arık

Ahmet Yıldız

Aşkın Genç

İbrahim Kaan

Mazhar Oğuz Özsoy

Gonca Yelda Orhan

Recep Bulut

Metin Kantarcı

Kadim Şahin

Nizamettin Temel KIRIKKALE



Ahmet Önal

Güllü Aykut

Ümit Coşgun

KIRKLARELİ



Türabi Kayan

Vecdi Gündoğdu

İnci Tunç KIRŞEHİR



Metin İlhan

Çağdaş Gökalp KİLİS



Ali Tuna

Mehmet Ali Ağcabay KOCAELİ



Fatma Kaplan Hürriyet

Haydar Akar

Tahsin Tarhan

Mühip Kanko

Osman Anıl Acurman

Ebru Küçükaydın

Yeşim Akpınar

Orkun Utkubaş

İsmail Demir

Mehmet Tamer Solakoğlu

Sezer Nilgün Aydın

Tuğman Kayalı

Zeynep Çiğdem Canbaz KONYA



Abdullatif Şener

Abdülkadir Karaduman

Hasan Sarımehmetoğlu

Saim Sezen

Nihal Eken

Ali Sayar

İsmail Ünsal

Orhan Kaya

Nazife Demirhan

Memduh Erden Kökbudak

Sefer İpek

Hikmet Balcı

Şeniz Kurtuluş

Mehmet Yurtseven

Hasan Pektekin KÜTAHYA



Fazıl Kasap

Şeref Han

Zeliha Aksaz Şahbaz

Mehmet Aydın Uzun

Rıdvan Çakır MALATYA



Veli Ağbaba

Hulisi Porgalı

Soner Gökçe

Berna Karadaş

Emin Dönmez

Mahmut Akbıyık MANİSA



Özgür Özel

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Sabri Temel

Abdullah Saka

Hayriye Hacet

Saniye Ağgül

Çetin Kurtuluş

Nurittin Dingaz

Lale Erdoğan Tunçer MARDİN



Mahmut Duyan

Erkan Mehmetoğlu

Abdulvahap Ay

Abdulkadir Turan

Aygül Kılıç Başboğa

Engin Oral

MERSİN



Cengiz Gökçel

Alpay Antmen

Ali Mahir Başarır

Nevin Zaimoğlu

Mehmet Saydam

Cavidan Demirağ

Seyit Özananar

Alper Turna

Alptekin Eser

Dilara Özkına

Kenan Hazar

Hidayet Oğuz

Sibel Gazi Tabel MUĞLA



Mürsel Alban

Suat Özcan

Burak Erbay

Süleyman Girgin

İbrahim Ertürk

Emine Yenilmez Aydemir

Yamaç Kaya MUŞ



Yılmaz Çetinkaya

Yıldırım Paçal

Cemal Koçhan

Nur Muhammed Karahan NEVŞEHİR



Faruk Sarıaslan

Fulya Gülşen Altınsoy

Mehmet Bilgin NİĞDE Ömer Fethi Gürer

Ahmet Oğuz Özmen

Nagihan Eskioğlu ORDU



Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel

Onur Çam

Sebanur Özdemir

Sait Kapıcıoğlu

Nazım Yiğit Günay OSMANİYE



Baha Ünlü

Mehmet Orhun Döğüşcü

İrfan Erdem

Hakkı Sayman Saygılı RİZE



Remzi Kazmaz

Aysel Taşkın

Kemal Özgür Kahraman SAKARYA



Engin Özkoç

Mehmet Selçuk

Elif Yar

Refik Karakaş

Mehmet Derya Bağdat

Aytül Uşaklıgil

Gözde Nur Yıldız SAMSUN



Kemal Zeybek

Neslihan Hancıoğlu

Hüseyin Şahin

Müşfik Veysel Erdoğan

Mehmet Özdağ

Arzu Sabuncu

Murat Çan

Yılmaz Karagöz

Işık Özkefeli SİİRT



Cahfer Saklan

Hikmet Akar

Hasan Alp SİNOP



Barış Karadeniz

Erdinç Şimşek