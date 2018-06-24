CHP'den açıklama: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır

CHP'den son dakika seçim sonucu açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını ifade eden Tezcan, "YSK'ya göre yüzde 46 sandık açılmıştır. Bu tablo içerisinden bizim sandık görevlilerimiz, ıslak imzalı tutanakları topluyor ve partinin sitesine giriş yapıyor. Sabaha kadar takip edeceğiz verileri" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Tezcan'ın açıklaması:

YSK'ya göre yüzde 46 sandık açılmıştır. Bu tablo içerisinden bizim sandık görevlilerimiz, ıslak imzalı tutanakları topluyor ve partinin sitesine giriş yapıyor. Sabaha kadar takip edeceğiz verileri. Bundan yaklaşık 2 saat önce açıklama yapmıştık, şimdi son rakamları kamuoyuyla paylaşıyoruz. CHP'lilerin sisteme girmesine göre, 18 milyondan fazla oy sisteme girmiştir, 53 milyon seçmenden. Açılan sandık yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda Muharrem İnce'nin oy oranı yüzddce 33,65, Erdoğan'ın oyu ise yüzde 51,77 oy.

Sayın Meral Akşener'in yüzde 8,88, Demirtaş'ın ise yüzde 4,60, Karamollaoğlu yüzde 0,08. Toplam yüzde 38 sandıklar ve geride yaklaşık 40 milyona yakın bekleyen oy var. Bu kadar oy henüz sisteme girilmemişken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51,77 görülüyor. Yüzde 70 ile açılış yapan AA, bugün indiği rakama bakın, bu sonuna kadar sandıkları takip etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz bu oyları adım adım takip edeceğiz, getirilen verilen esastır ve sabaha kadar rakam rakam bunları gireceğiz. Geride açılmamış 110 bine yakın sandığın olduğu bir yerde yüzde 51 oyla kimse kendini cumhurbaşkanı ilan edemez. Aklın yolu birdir, makul olan bellidir. Partili arkadaşlarımız bu açıklamalara bakmayın, gözlerinizi açın, kulaklarınızı tıkayın. Herkes parti binasını terk etmesin, sisteme bunu girsin. Ne açıklarsa açıklasınlar, günün sonunda tutanakta yazan esasdır ve daha 110 bin sandık var. Erdoğan'ın çıkarabildiği rakam 51'dir, 50'nin altına gidiştir. O yüzden sandık görevlilerimizi aynı hassasiyetle işlerini yapmaya devam etmeye çağıyoruyuz. Biz sabaha kadar buradayız, gece boyunca bizdeki sistem verilerinden kamuoyunu bilgilendireceğiz. İnşallah 8 Temmuz'da ikinci oylamada Türkiye güzel bir seçimin sonucunu yaşayacak. Teşekkür ediyoruz.



