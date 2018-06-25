CHP'den Erdoğan'a tebrik

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşknalığı ve milletvekili seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı:

"Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum."

