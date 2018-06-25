HABER

CHP'den Erdoğan'a tebrik

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı aday Muharrem İnce'nin bugün saat 12.00'de seçime ilişkin bir açıklama yapması beklenirken ana muhalefet partisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı geldi.

CHP'den Erdoğan'a tebrik

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün gerçekleşen cumhurbaşknalığı ve milletvekili seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı paylaştı.

Kesici, Twitter adresinden şunu yazdı:

"Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullananan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum."

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin sandığında kime, kaç oy çıktı?24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde liderlerin sandığında kime, kaç oy çıktı?
Muharrem İnce 24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'den 8.1 puan fazla oy aldıMuharrem İnce 24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'den 8.1 puan fazla oy aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince ilhan kesici Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKPLİ OLARAK BU SEÇİM CHPNİN İLERLEYEN SAATLERDE BİZİ TEBRİK ETMESİNİ VE SAĞDUYULU DAVRANMASINI TEBRİK EDİYORUM. BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK. BU ARTARAK DEVAM ETMELİ.
Ak partiliyim adamlık bu işte şimdi seçimleri geride bırakalım hep birlikte ülkeye hizmet edelim hatta başkanlık seçimi bir kez daha onaylanmışken uyum yasalarına chp de katkı yapmalıdır...hep birlikte pkk ile mücadele etmeiyiz güzel güler göreceğiz kavga etmesek ama.
işte demokrasi
Olması gerekende bu güzel hareketler bunlar.
Diğer Haberler
Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

24 Haziran seçim sonuçlarında dikkat çeken gelişme! İstanbul'da 2 ilçe AK Parti'ye geri geldi

24 Haziran seçim sonuçlarında dikkat çeken gelişme! İstanbul'da 2 ilçe AK Parti'ye geri geldi

Meral Akşener tehdit mi edildi? İYİ Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Meral Akşener tehdit mi edildi? İYİ Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

vivo Y81, 219 dolara satışa sunuldu

vivo Y81, 219 dolara satışa sunuldu

24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı

24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.