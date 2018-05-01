HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! AK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 08:22 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "İşte Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto" başlıklı yazısında, AK Parti'nin seçim beyannamesi ve manifesto hazırlıklarına başladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim kampanyasını 16 Nisan referandumundan hemen sonra başlattığını ifade eden Selvi, AK Parti'de seçmenin yüzde 10-15’i kararını seçim sürecinde verdiğini ve bu nedenle seçim kampanyasının önemli olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! AK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs

AK Parti'de 24 Haziran seçimleri için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Selvi, bir heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Mayıs’ta İstanbul il kongresinde açıklayacağı manifesto üzerinde çalıştığını aktardı. Manifestonun sadece Türkiye’ye değil, dünyaya dönük bir söylem olacağını ifade eden Selvi, "AK Parti ileri bir tarihte bir de seçim beyannamesi açıklayacak" dedi.

AK Parti yöneticilerinin "Manifesto yeni sistemin ruhu ve söylemi olacak. Yeni sistemin hangi değerler üzerine inşa edileceği açıklanacak. Seçim beyannamesi ise bunun nasıl gerçekleştirileceğine dönük yapılacakları anlatacak" dediğini aktaran Selvi, manifestonun yeni sistemin pusulası, seçim beyannamesinin ise yeni eylem planı olarak duyurulacağını belirtti. Selvi, yazısında "AK Parti reformlarla büyüyen ve reformlarla Türkiye’yi büyüten bir parti. Yeni dönemin manifestosunun daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refahın üzerine oturtulması heyecan verici. Çünkü AK Parti’nin esas hikâyesi burada yatıyor. AK Parti yeniden esas hikâyesine dönüyor diyebilir miyiz?" ifadesini kullandı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklamasıErdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
Bedelli askerlikte yeni umut...Bedelli askerlikte yeni umut...
Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi abdulkadir selvi

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
"Daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refah" Bizi çok zor günler bekliyor.
Abdulkadir Selvi iyi yaşamalık yapmış. Şimdi bu adamın maaşınada zam yaparlar
TÜRKİYE % 7 BÜYÜDÜ BUNU YER ALTI ZENGİNLİĞİ MADEN GİBİ ŞEYLERİ SATARAK YAPMADI BENDEN ALDIĞI VERGİYİ ARTTIRARAK YAPTI YANİ BENİM CEBİM FAZLADAN % 7 KÜÇÜLDÜÜÜ ! TAYYO POARAYI GÖRELİM !......
16 yıldır yapamadıkları neyi vaad edecekler acaba? Yaptıklarına karşılık hâlâ neyi yapamadık diyecekler? Türkiye Cumhuriyet’i tarihinin en çok yetkisine sahip iktidar olarak hâlâ ne eksik şunuda bize verin diyecekler? Ekonominin bu rezilliğini,dost komşusuz kalmış bir Türkiye’nin bu durumunu, Demokrasinin göz yaşlarını nasıl açıklayacaklar? En önemli soru;kim bunlara hâlâ kanıp oy verecek?
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu: Hayır bileşenlerinin tümü seçimde ittifak yapsın!

Kemal Kılıçdaroğlu: Hayır bileşenlerinin tümü seçimde ittifak yapsın!

AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu

AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu

YSK propaganda yasaklarını açıkladı: Makam araçlarıyla gezi düzenlenemeyecek

YSK propaganda yasaklarını açıkladı: Makam araçlarıyla gezi düzenlenemeyecek

İYİ Parti teşkilatından 5 kurucu yönetici istifa etti

İYİ Parti teşkilatından 5 kurucu yönetici istifa etti

Cumhur İttifakı Protokolü'nde neler yer alıyor? Mahir Ünal protokol metnini açıkladı

Cumhur İttifakı Protokolü'nde neler yer alıyor? Mahir Ünal protokol metnini açıkladı

Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.