Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! AK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs

AK Parti'de 24 Haziran seçimleri için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Selvi, bir heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Mayıs’ta İstanbul il kongresinde açıklayacağı manifesto üzerinde çalıştığını aktardı. Manifestonun sadece Türkiye’ye değil, dünyaya dönük bir söylem olacağını ifade eden Selvi, "AK Parti ileri bir tarihte bir de seçim beyannamesi açıklayacak" dedi.
AK Parti yöneticilerinin "Manifesto yeni sistemin ruhu ve söylemi olacak. Yeni sistemin hangi değerler üzerine inşa edileceği açıklanacak. Seçim beyannamesi ise bunun nasıl gerçekleştirileceğine dönük yapılacakları anlatacak" dediğini aktaran Selvi, manifestonun yeni sistemin pusulası, seçim beyannamesinin ise yeni eylem planı olarak duyurulacağını belirtti. Selvi, yazısında "AK Parti reformlarla büyüyen ve reformlarla Türkiye’yi büyüten bir parti. Yeni dönemin manifestosunun daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refahın üzerine oturtulması heyecan verici. Çünkü AK Parti’nin esas hikâyesi burada yatıyor. AK Parti yeniden esas hikâyesine dönüyor diyebilir miyiz?" ifadesini kullandı.
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