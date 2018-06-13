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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitingi sırasında atama isteyen bir öğretmene 'Onu Kılıçdaroğlu'ndan iste' yanıtını verdi.

24 Haziran seçimleri yaklaşırken AKP mitinglerinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, memleketi Rize’de atama isteyen bir öğretmeni fırçalaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

“ONU KILIÇDAROĞLU’NA SÖYLE”

Atanamayan öğretmenin feryadına tepki gösteren Erdoğan, “Onu Kılıçdaroğlu'na söyle, o halletsin, o yapar size onları” ifadelerini kullandı.

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