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Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 08:12 | Son Güncelleme

Cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada saat 11:00'da miting yapacağını belirterek "Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak." mesajını paylaştı.

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada miting yapacağını duyurdu.

Demirtaş, mesajında "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

denırtas miting

HDP'nin resmi Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda da'Cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş, seçim kampanyası kapsamında bir miting yapacaktır' ifadeleri kullanılmış, Demirtaş'ın programıyla ilgili ayrıntılar paylaşılmıştı;

sdaaad


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP miting

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