Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

SELAMİ ALTINOK İSTİFA ETTİ
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.
SELAMİ ALTINOK KİMDİR?
1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. Ayrıca Altınok ilk orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve burada okudu. Bunun yanı sıra 1988 yılında üniversiteyi bitirerek 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı.
Ayrıca Selami Altınok "Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği" görevlerinde de bulundu.
FATİH BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR İSTİFA ETTİ
24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvuracak kişilerin bugün itibariyle istifalarını vermeleri gerekiyor. Aday adayı olmak isteyenler bugün saat 17.00'ye kadar partilere başvuracak.
AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de görevinden istifa etti. Demir'in, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı belirtildi.
Mustafa Demir kimdir?
1959 yılında Dicle’de doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.
2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. 2004 yılından bu yana Fatih Belediye Başkanlığı görevini üstleniyor.
Sportif kişiliğiyle de tanınan Demir, 2012 ve 2013 yıllarında İstanbul Boğazını yüzerek geçti ve ‘Boğazı yüzerek geçen ilk belediye başkanı’ unvanının sahibi oldu. Diş hekimi mesleğine devam eden Demir, evli, iki çocuk babası.
Demir, istifasını sosyal medya hesabından da duyurdu.
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