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İYİ Parti'den son dakika açıklaması! Twitter'dan böyle duyurdular

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Bize omuz veren yüzbinlerce gönüllümüze ve çocuklarının rızıklarından ayırarak bağışlarıyla destek olan milletimize teşekkür ederiz' ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti'den son dakika açıklaması! Twitter'dan böyle duyurdular

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

8 ay gibi kısa bir sürede partimize 5 Milyon oy ve 43 milletvekili kazandıran aziz milletimize, gece gündüz demeden emek veren teşkilatlarımıza, bize omuz veren yüzbinlerce gönüllümüze ve çocuklarının rızıklarından ayırarak bağışlarıyla destek olan milletimize teşekkür ederiz.


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