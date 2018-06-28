İYİ Parti'den son dakika açıklaması! Twitter'dan böyle duyurdular

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
8 ay gibi kısa bir sürede partimize 5 Milyon oy ve 43 milletvekili kazandıran aziz milletimize, gece gündüz demeden emek veren teşkilatlarımıza, bize omuz veren yüzbinlerce gönüllümüze ve çocuklarının rızıklarından ayırarak bağışlarıyla destek olan milletimize teşekkür ederiz.
8 ay gibi kısa bir sürede partimize 5 Milyon oy ve 43 milletvekili kazandıran aziz milletimize, gece gündüz demeden emek veren teşkilatlarımıza, bize omuz veren yüzbinlerce gönüllümüze ve çocuklarının rızıklarından ayırarak bağışlarıyla destek olan milletimize teşekkür ederiz.— İYİ Parti (@iyiparti) 28 Haziran 2018
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