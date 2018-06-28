İYİ Parti'den son dakika açıklaması! Twitter'dan böyle duyurdular

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

8 ay gibi kısa bir sürede partimize 5 Milyon oy ve 43 milletvekili kazandıran aziz milletimize, gece gündüz demeden emek veren teşkilatlarımıza, bize omuz veren yüzbinlerce gönüllümüze ve çocuklarının rızıklarından ayırarak bağışlarıyla destek olan milletimize teşekkür ederiz.

8 ay gibi kısa bir sürede partimize 5 Milyon oy ve 43 milletvekili kazandıran aziz milletimize, gece gündüz demeden emek veren teşkilatlarımıza, bize omuz veren yüzbinlerce gönüllümüze ve çocuklarının rızıklarından ayırarak bağışlarıyla destek olan milletimize teşekkür ederiz. — İYİ Parti (@iyiparti) 28 Haziran 2018



