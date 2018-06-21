İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer hayatını kaybetti!

İYİ Parti'nin Ankara'da 30 Mayıs 2018'de gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısına katılmak için gece saat 02.00'de Samsun'dan yola çıkan, İYİ Parti Samsun heyeti, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde kaza geçirmişti.
Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in oğlunun kullandığı araç, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde şarampole yuvarlanırken, kazada İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belesiyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve Aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralanmıştı.
Kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kırıkkale Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Özyer, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Eğitim DurumuSamsun Cumhuriyet Lisesi 1980Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi 1988Mesleki Görevleri1. S.M.M.M.O Samsun Şubesi Oda meclis Üyeliği ve üst Kurul delegeliği2. MESANDER ( Müteşebbis Esnaf Sanayici ve işadamları G.Merkez Kurucuüyeliği)3. Vakıf ve dernek yöneticiliği ve üyeliğiSiyasi Görevleri- 1995-1996 MHP Samsun Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı- 1997-1999 MHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği- 1999-2007 MHP Samsun İl Başkanlığı Görevi- 2007 TBMM 23. Dönem MHP Samsun Milletvekili Adayı- 2008 MHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı- 2009 Milliyetçi Hareket Partisi MYK Yedek Üyeliği2017- İYİ Parti Kurucular Kurulu ÜyeliğiEvli ve 2 çocuk babasıdır. Halen serbest muhasebecilik ve yatırım danışmanlığı yapmaktadır.
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