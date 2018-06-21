HABER

İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer hayatını kaybetti!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

Samsun'dan Ankara’ya giderken trafik kazası geçiren İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer, hayatını kaybetti.

İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer hayatını kaybetti!

İYİ Parti'nin Ankara'da 30 Mayıs 2018'de gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısına katılmak için gece saat 02.00'de Samsun'dan yola çıkan, İYİ Parti Samsun heyeti, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde kaza geçirmişti.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in oğlunun kullandığı araç, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde şarampole yuvarlanırken, kazada İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belesiyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve Aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralanmıştı.

İBRAHİM ÖZYER HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kırıkkale Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Özyer, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İBRAHİM ÖZYER

İBRAHİM ÖZYER KİMDİR?

Eğitim DurumuSamsun Cumhuriyet Lisesi 1980Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi 1988Mesleki Görevleri1. S.M.M.M.O Samsun Şubesi Oda meclis Üyeliği ve üst Kurul delegeliği2. MESANDER ( Müteşebbis Esnaf Sanayici ve işadamları G.Merkez Kurucuüyeliği)3. Vakıf ve dernek yöneticiliği ve üyeliğiSiyasi Görevleri- 1995-1996 MHP Samsun Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı- 1997-1999 MHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği- 1999-2007 MHP Samsun İl Başkanlığı Görevi- 2007 TBMM 23. Dönem MHP Samsun Milletvekili Adayı- 2008 MHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı- 2009 Milliyetçi Hareket Partisi MYK Yedek Üyeliği2017- İYİ Parti Kurucular Kurulu ÜyeliğiEvli ve 2 çocuk babasıdır. Halen serbest muhasebecilik ve yatırım danışmanlığı yapmaktadır.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!
Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ İYİ parti iyi partili İYİ Parti Samsun İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İYİ Parti'yi üzen haber hayatını kaybetti İbrahim Özyer İbrahim Özyer kimdir İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
şimdi hesabını ver bakalım Fetöcülerle birlikte olmak nasılmış
ALLAH RAHMET EYLESİN...ALLAH İYİLERDEN EYLESİN MEKANINI CENNET EYLESİN...
"İYİ BİLİRDİK" DİYEN CEMAATTEN ALLAH RAZI OLSUN...
allah rahmet eylesin
mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin , yakinlarına Allah sabır ohsan eylesin ...
Allah rahmet eylesin.
la ne adi adamsın sen fatih_dağci_1992 adam ölmüş nerden biliyordun adamın fetocu olduğunu aktrolsün sen anlaşılan yanlışsın sen vebali büyük kelime kullanma madem fetocuydu niye içeri almamışlarda adam milletvekili adayı olmuş zerre kadar aklımın süreği yok senin.
@fatih_dagci_1992 sen ne kadar şeref yoksunu bir yaratıksın
şu bu o hepsi yalan oldu bitti gitti Allah rahmet eylesin dünya boş ama ders alan nerde
Diğer Haberler
Seçime günler kala gerginlik! Van'da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

Seçime günler kala gerginlik! Van'da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında 'Seçim Özel' programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında 'Seçim Özel' programında

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Muharrem İnce'nin İzmir mitingindeki kalabalığı gösteren video sosyal medyaya damga vurdu

Muharrem İnce'nin İzmir mitingindeki kalabalığı gösteren video sosyal medyaya damga vurdu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.