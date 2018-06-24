Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Yorucu bir maratondan sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz. Ankara'da ben, eşim ve oğlum oylarımızı kullandık. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarım var. Türkiye'nin genelinde şu anda ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama belli bölgelerden şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız sorunu çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklamalar yapacak. Kamu görevlilerine açık çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şikayetler var. O nedenle bütün kamu görevlilerinin dikkatini çekmek benim görevimdir. Bu uyarıyı yapıyorum.
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