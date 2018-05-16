Kulisleri hareketlendiren bir ittifak görüşmesi daha! BTP seçimde kimi destekleyecek?

Seçime 40 gün kadar bir süre kalırken, durumu belirsiz olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile ilgili de kulisler hareketlendi. Kulis bilgilerine göre, CHP ile BTP arasında görüşme trafiği yaşanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, entelektüel çevrede Atatürkçü, Cumhuriyetçi aynı zamanda muhafazakâr olan Haydar Baş liderliğindeki BTP’nin bir denge partisi olabileceği konuşulanlar arasında.

OY ORANINI ARTIRABİLİR



"Hoş Geldin Atatürk" eseri ile toplumda çok geniş yankı bulması hangi ittifak kanadında yer alırsa o tarafın oy oranını ve ittifak ivmesini arttıracağı tespitleri yazarlar tarafından ortaya konuluyor. 1 Kasım seçimlerinde 100 bine yakın oy alan, ekonomik tezleri ve Atatürk çıkışıyla oy potansiyelini arttıran BTP'nin hangi ittifkta yer alırsa oy potansiyeline etki edeceği değerlendiriliyor.

BTP NASIL BİR YOL İZLEYECEK?



24 Haziran seçimlerine doğru geri sayım devam ederken, partiler ve adaylar da çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı sonrası, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de Millet İttifakı olarak seçimlere girme kararı verdi. Son seçimde 100 bine yakın oy alan BTP’nin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği ise, kulisleri hareketlendirmeyi sürdürüyor.

CHP TABANI 'İTTİFAK' İSTİYOR



Sosyal medyada paylaşım ve yorumlara bakıldığına CHP tabanının bir kısmı BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın, CHP ile ittifak yapmasını istiyor. Son seçimde 100 bine yakın oy alan BTP ile ilgili sosyal medya platformlarında da yoğun bir tartışma sürüyor.

