Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma'nın 11-17 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, 24 Haziran seçimlerinde 'Cumhur İttifakı' yüzde 46.5, 'Millet İttifakı' ise yüzde 34.8 oy alacak.

SON ANKETE GÖRE HDP BARAJ SINIRINDA

24 Haziran seçimi için yapılan son ankete göre HDP yüzde 10.1'le baraj sınırında.

Metropoll'ün 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında 26 bölge esas alınarak, 28 ilde 2463 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle görüşüldü. Katılımcılara "24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan önümüzdeki genel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz" diye soruldu.

İŞTE 24 HAZİRAN ERKEN SEÇİMİ İÇİN SON ANKET SONUÇLARI

Cumhur İttifakı: Yüzde 46.5

Millet İttifakı: Yüzde 34.8

HDP: 10.1

Diğer parti: Yüzde 0.3

Kararsız: Yüzde 4.8

Protesto oy: Yüzde 2.2

Cevap yok: 1.3

KARARSIZ VE OY VERMEYECEKLERİN ÇOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Seçimlere 16 gün kalmasına rağmen, ankete katılanlar arsında kararsız olanların ve protesto amacıyla oy vermeyecek olanların çokluğu dikkat çekti. Toplamda 8,3'lük bir seçmen kitlesi, "kararsız" olduğunu, ya da protesto amacıyla oy vermeyeceğini belirtti.

5 HAZİRAN'DA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İÇİN SON ANKET YAYIMLANMIŞTI

Metropoll Araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçimi için yapılan anketi de 5 Haziran'da yayınlamıştı.

MetroPOLL'ün yaptığı araştırmaya göre; 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde 6 aday yarışacak. Kararsızlar dağılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy desteği yüzde 46, İnce'nin yüzde 20 Akşener ve İnce'nin oranları ise yüzde 11' seviyesinde. Kararsız ve cevap vermeyen seçmenleri ise oranı yüzde 9 seviyesinde.

