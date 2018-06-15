Muharrem İnce'den 24 Haziran erken seçimi öncesi bedelli askerlik müjdesi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Yalova mitinginde konuştu. Bedelli askerlikle ilgili konuşan İnce, "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız" dedi.
İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. Onları da anlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkaracağız. Toplanan parayı 3'e böleceğiz. 3'te 1'ini er oalrak askere gidenlere vereceğiz 3'te 1'ini şehit ve gazi yakınlarına, 3'te 1'ini savunma sanayisine vereceğiz. Teklifim bu. Bedelli askerliği ancak böyle kabul ederim.
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