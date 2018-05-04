Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!

24 Haziran seçimleri için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı günlerdir sır gibi saklanırken, merakla beklenen gün geldi çattı. Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı'da gerçekleşecek 'Büyük Buluşma'da CHP'nin adayı cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.
Kritik toplantı öncesi tüm gözler Muharrem İnce'ye çevirilirken, İnce'den sabah saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce bu sabah ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.
İşte İnce'nin o paylaşımı;
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