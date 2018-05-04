HABER

Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bugün isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce, sosyal medya platformu Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!

24 Haziran seçimleri için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı günlerdir sır gibi saklanırken, merakla beklenen gün geldi çattı. Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı'da gerçekleşecek 'Büyük Buluşma'da CHP'nin adayı cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

Kritik toplantı öncesi tüm gözler Muharrem İnce'ye çevirilirken, İnce'den sabah saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce bu sabah ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.

İşte İnce'nin o paylaşımı;

ınvee


Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
Muharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğrafMuharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğraf
İşte Muharrem İnce'nin seçim vaatleriİşte Muharrem İnce'nin seçim vaatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP paylaşım 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 22 yorum
Kazanamassın bu sayede meclis dışında da kalacaksın
komik bir olay bu adaylık...
Ben buna oy vermem
bu şekilde oy alamazsın kariyla kizi çarşafa soksaydin geçici koyunlardan oy alirdin hahahaha
Koyun dedikleriniz yönetiyor memleketi, en azından sizin gibi domuz vatan haini değiliz
@canerkoc_1907 komikmi olduğunu zannediyorsun, zavallısın....
avucunuzu yalayamaya başlayın o zaman :)
Allah seni utandırmasın özü sözü bir olan adam gibi adamsın.
Allah seni utandırmasın özü sözü bir adam adam gibi adamsın.
@cujoo çok başarılı bir seçim CHP alacak
Sen kazanırsan Türkiye kazanır. İnşallah kazanırsın. Amin.
Hayırlısı olsun hakkınızda Sayın İnce. Allah yardimciniz olsun.
Bizim için en hayırlısı hangisi olacaksa,Cumhurbaşkanı o olur inşallah.Kendini değil,Türk milletini düşünen biri olur inşallah.
Chpye adamı genel başkan seçtirmeyenler şimdi kalkmış cumhurbaşkanı adayı yapıyorlar çok enteresan
sende güçlü aday oldugunu düsünüyorsun ya ne diyim chp başındaki zat sen millet vekili olma diye oyun hesap derdinde sen bir heves derdindenolan gene masum chp zihniyetine olucak yazın bir köşeye
Abdullatif Şener olmalıydı
Tam bir Cumhuriyet ailesi. Din kapanmak değildir. Yorumlar çok cahilce. Beğenmeyen arabistan gidebilir. Muharrem Bey, başarılar dilerim. İnşallah seçilirsiniz.
bizde hazırız 24 haziranda geliyor sayın ince
TÜM CHP LİLERE GEÇMİŞ OLSUN, BİRDAHAKİNE HAZIRLANIRSINIZ.
muharrem ince son seçimde siyaseti bırakacam tavukçuluk yapacam diyen adam diilmi iki tane lokantıcıyı sırf sakalları uzun diye her yerde rezimlerini sallayarak bunlar ışid kurucusu bilal bey bunlarla ortaklık yapıyo diyerek insanları zan altında bırakan adam diilmi.Hepsini anlarım eyvallahta saadet bu adama nasıl oy verecek bunu aklım almıyor işte
Akp çıldırmıştır
bugünden itibaren yedi ceddinin cemacüel evveli araştırılmaya başlanacak.. umarım ebenin ebesinin teyzesinde ve dahi dayısında bir çapanoğlu çıkmaz..
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Hepinize söyledim, mesajı almadınız

Muharrem İnce: Hepinize söyledim, mesajı almadınız

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...

İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt

Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt

YSK'dan skandal hata! '24 Haziran' yerine bakın ne yazıldı!

YSK'dan skandal hata! '24 Haziran' yerine bakın ne yazıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.