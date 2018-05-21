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Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın mitinginde vatandaşlara seslendi. CHP'de milletvekili listelerin açıklanmasının ardından başlayan tartışmaya değinen İnce, "Yandaş medya saldırıyor, 'CHP'de kriz, küstü" diye. Rahatlıkla sesimiz bile kısılamıyor bu ülkede. Milletvekili listeleri tartışılır fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Hepsi bizim arkadaşımız farketmez" dedi.

Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

Muharrem İnce, Bartın'daki mitingde halka hitap etti. İnce'nin Bartın mitinginin ses kısıklığı nedeniyle iptal edilebileceği belirtilmiş ardından mitingin yapılmasında karar kılınmıştı. Mitingde CHP'nin tartışılan 24 Haziran seçimleri aday listesine değinen İnce, "Milletvekili listeleri tartışılır fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Hepsi bizim arkadaşımız farketmez. Milletvekili listelerini genel merkez yapar" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Yandaş medya saldırıyor. CHP'de kriz, küstü. Rahatlıkla sesimiz bile kısılamıyor bu ülkede.

"MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNİ GENEL MERKEZ YAPAR"

Milletvekili listeleri tartışılır fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Hepsi bizim arkadaşımız farketmez. Milletvekili listelerini genel merkez yapar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım zaten. Hiç CHP'yi haber yapmazlar, fırsat buldu mu haber yaparlar.

Televizyonlara akşam çıkan anketçilerin bir kısmını da ciddiye almıyorum. Ortada araştırma falan yok. Ne araştırmasını yapıyorsun ya? Gel peşime takıl da gör araştırmayı. Otobüsümüzde yer var, gel gör milletin ilgisini. Bunlar mahçup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız.

TRT 1'de 13-20 Mayıs arasında Erdoğan'a 1 saat 57 dakika söz vermiş. Muharrem İnce'ye 16 dakika. 117 dakika birine, 16 dakika birine.

"SINAVA GİRİYOR ÇOCUK, 200-300 LİRA PARA İSTİYORLAR"

Çocukların sorularını çaldırdılar, onlara fizik öğretmeni Muharrem İnce söz veriyor, sorular çalınmayacak. Öğretmenlik yaptığım yıllarda fizikte yazılı kağıtlarını şöyle okurdum. Önce atala isimlerini kapardım, sonra okurdum kağıtları, adil olayım diye. Sınava giriyor çocuk, 200-300 lira para istiyorlar.

"'BENİM GENELKURMAY BAŞKANIM' DEMEYECEĞİM"

O gelip meydanlarda, 'tezek', 'çöplük', 'pislik' diyecek, ben 'gelecek' diyeceğim. O meydanlarda 'benim valim', 'benim genelkurmay başkanım' diyecek. Bense 'sayın genelkurmay başkanı', 'sayın bakan', 'sayın vali'. Yani o genelkurmay başkanı benim genelkurmay başkanım değil, milletin genelkurmay başkanı. Ama o da helikoptere binip birilerini tehdit etmeye gitmeyecek. O zaman görevden alacağım.

Suriye'de büyükelçi yok. Niye yok? Tayyip Erdoğan, Esad'a kızmış. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde oraya büyükelçi göndereceğim. Güle oynaya gidecek Suriyeliler memleketlerine.

ABD ile problemlerimiz var, meydanlarda bağırarak çözülmez. Dış politika meydanlarda kavga ederek olmaz. Masada kararlı mücadele ile olur.

Asgari ücret 2200 olacak. Çiftçiye mazot 3 lira olacak.

Burada bir kez daha söyleyeyim. Öğretmenler ve polisler söz, 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak ve sendikalı olacaklar. Angarya olmayacak. Emekliler, önce torunlarınıza sonra size. Gençler ülkeyi kalkındıracaklar, emekliler de rahat yaşayacaklar.

"BİZİM DERDİMİZ SENİ İNDİRMEK DEĞİL, DOLARI İNDİRMEK"

16 sene sonra manifesto yayınlıyor, ekonominin sorunlarını çözeceğim diye. 16 senedir neredesin? Dolar yine yukarı doğru çıkıyor mu? Bizim derdimiz seni indirmek değil, bizim derdimiz, doları, euroyu, mazotu, faizi indirmek.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kılıçdaroğlu 9 senedir o koltukta oturuyor 70 yaşına girdi 9yılda Chp oyunu 1 puan bile yükseltemedi ve rakibin her seçimde senin iki katın oy alıyor eleştirmiyelimmi yanı susalimmi Chp'nin eriyip gitmesine bakalimmi bu parti Atatürk'ün yadigarı bir kemal gider bin kemal gelir.
Milletin gözünün için baka baka yalan konuşuyorlar..Bu Milleti salak mı sanıyorsunuz siz ya..
Helal sana.... Yürü Muharrem İnce kim tutar seni.
Adam doğru söylüyor . araştırma yapmışlar merak ediyorum 35 yaşındayım bana kimse yorum sormadı okadarda dışardayım sahi bunlar araştırmayı nerde yapıyor!!!
Rahatça sesi kısılamıyormuş bile. Peh peh. Madem sesin kısılmıştı peki niye iptal ettiğin mitingin iptalini de iptal ettin. Burdan söylüyorum bak vekil ince. vekilliğin de gidecek seçim süreci bitince. bir de şöyle söyleyeyim. esas o gün sesin kısılacak, gerçeklerle yüzleşince. Kılıştara göre İyi adamdın ama seni harcama operasyonunu iyi okuyamadın. Özetle: cumhurbaşkanı olacakmış vekilince buğday bitermi hiç toprağa arpa ekilince
@mavimart Cahil birisi olduğun çok belli...
muharrem çocuk gibisin chp nin 2.yüzüsün peynir ekmek gemisi değil bu sen oyun parkına git misket oyna.
Prince giderken eldeki bulgurdan oldun ince seni de bitirdiler .
Yalan haber yazanlara sormak lazım,ne oldu torbanız doldu.
Sayın ince iktidar cephesi kendine malzeme arıyor... Ama bulamazlar, helal sana...
İNŞALLAH DEMİRTAŞ İLE BİRLİKTE BU ÜLKEYİ DÜZELTİRSİN. İLK TUR OYLAR HDP ve DEMİRTAŞ’A İKİNCİ TUR İNCE’ye ;)))
Pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksın. Sonuç ne çıkarsa çıksın tek kazanan olacak, o da Kılıçdaroğlu. Kazanamazsan da alttan alttan yamanmayada çalışıyorsun. Ama sonuç vermez.
adamsin sayin ince sonuna kadar seninleyiz
gel buraya muharrem ve sonuc muharreme yakin kisiler de pasifize bravo kemal
bu sözler ak trolllere koyunlara kapak olmuştur...!!!
Helal olsun sana.Gönlümüzdeki sevgin bir kat daha arttı.
sen ne bagırsanda nafile kk sesinizi kapattı. sessiz sinema devam
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