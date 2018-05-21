Muharrem İnce'den milletvekili listeleri hakkında açıklama

Muharrem İnce, Bartın'daki mitingde halka hitap etti. İnce'nin Bartın mitinginin ses kısıklığı nedeniyle iptal edilebileceği belirtilmiş ardından mitingin yapılmasında karar kılınmıştı. Mitingde CHP'nin tartışılan 24 Haziran seçimleri aday listesine değinen İnce, "Milletvekili listeleri tartışılır fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Hepsi bizim arkadaşımız farketmez. Milletvekili listelerini genel merkez yapar" dedi. İnce'nin açıklamalarından satır başları: Yandaş medya saldırıyor. CHP'de kriz, küstü. Rahatlıkla sesimiz bile kısılamıyor bu ülkede. "MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNİ GENEL MERKEZ YAPAR"



Milletvekili listeleri tartışılır fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Hepsi bizim arkadaşımız farketmez. Milletvekili listelerini genel merkez yapar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım zaten. Hiç CHP'yi haber yapmazlar, fırsat buldu mu haber yaparlar. Televizyonlara akşam çıkan anketçilerin bir kısmını da ciddiye almıyorum. Ortada araştırma falan yok. Ne araştırmasını yapıyorsun ya? Gel peşime takıl da gör araştırmayı. Otobüsümüzde yer var, gel gör milletin ilgisini. Bunlar mahçup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız.

TRT 1'de 13-20 Mayıs arasında Erdoğan'a 1 saat 57 dakika söz vermiş. Muharrem İnce'ye 16 dakika. 117 dakika birine, 16 dakika birine. "SINAVA GİRİYOR ÇOCUK, 200-300 LİRA PARA İSTİYORLAR"



Çocukların sorularını çaldırdılar, onlara fizik öğretmeni Muharrem İnce söz veriyor, sorular çalınmayacak. Öğretmenlik yaptığım yıllarda fizikte yazılı kağıtlarını şöyle okurdum. Önce atala isimlerini kapardım, sonra okurdum kağıtları, adil olayım diye. Sınava giriyor çocuk, 200-300 lira para istiyorlar. "'BENİM GENELKURMAY BAŞKANIM' DEMEYECEĞİM"



O gelip meydanlarda, 'tezek', 'çöplük', 'pislik' diyecek, ben 'gelecek' diyeceğim. O meydanlarda 'benim valim', 'benim genelkurmay başkanım' diyecek. Bense 'sayın genelkurmay başkanı', 'sayın bakan', 'sayın vali'. Yani o genelkurmay başkanı benim genelkurmay başkanım değil, milletin genelkurmay başkanı. Ama o da helikoptere binip birilerini tehdit etmeye gitmeyecek. O zaman görevden alacağım. Suriye'de büyükelçi yok. Niye yok? Tayyip Erdoğan, Esad'a kızmış. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde oraya büyükelçi göndereceğim. Güle oynaya gidecek Suriyeliler memleketlerine.