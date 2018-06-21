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Muharrem İnce'nin İzmir mitingindeki kalabalığı gösteren video sosyal medyaya damga vurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 20:29 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir mitingi, tarihi bir kalabalığa sahne oldu. Miting meydanından gelen fotoğrafların boyutlarını anlatmakta zorluk çektiği kalabalığı, bir vatandaşın yüksek bir binadan çektiği görüntüler ortaya koydu. Video, sosyal medyaya damga vurdu.

Muharrem İnce, İzmir'de bir milyondan fazla vatandaşın katılımıyla bir miting düzenledi. Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge, yüzbinlerce vatandaş akın etti.

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Meydan'ın bulunduğu sahilin, elinde bayraklar bulunan yüzbinlerce insan nedeniyle kırmızıya boyandığı mitinge, sahile yanaşan onlarca tekneden de vatandaşlar İnce'yi izledi.
Miting meydanından paylaşılan fotoğraflar ise kalabalığın gerçek boyutlarını göstermekte yetersiz kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VİDEO

Bir vatandaşın meydana bakan yüksek bir binadan çektiği görüntülerde, Gündoğdu Meydanı'na çıkan yollarda da en az meydandaki kadar vatandaşın toplandığını ortaya koydu. Video, sosyal medyada olay oldu.

MUHARREM İNCE'NİN İZMİR MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldığı da sosyal medyada gündem oldu. Bu konuda henüz resmi açıklama yapılmazken, mitingde konuşan Muharrem İnce "Bu meydanda 1 milyon kişi var, bir milyon kişi de arkamızda var" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vay vayyyy tosunoooo ağzını burnunu izmir yesin oooo AKP İNADİNA LOOO
İZMİR..SENİ SEVİYORUZ...
istanbulda en az 3 milyon kişi toplar kesin
yok artık bu ne kalabalık böyle helal olsun adama valla ne diyelim
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