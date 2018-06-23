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Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi: Alanda toplanmalar başladı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Maltepe'de yapacağı miting alanında toplanmalar başladı.

İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda.

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi: Alanda toplanmalar başladı

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Maltepe'de yapacağı miting alanında toplanmalar başladı.
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İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor.
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Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü.
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Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda.
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