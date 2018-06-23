Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi: Alanda toplanmalar başladı

İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda.
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