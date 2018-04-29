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Pervin Buldan'dan çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Seçimlerde, Hakkari'de yüzde 99 oy alacağız" dedi.

Pervin Buldan'dan çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri!

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisi tarafından düzenlenen 'Halk Buluşması' için Hakkari'ye geldi. HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile HDP MYK üyelerinin eşlik ettiği programa katılan Buldan, partililere seslendi. Buldan, "Sizin iradeniz olan, temsilciniz olan, parlamentoya gönderdiğiniz 2 milletvekili şu anda cezaevinde. AKP hükümeti, 16 yıllık iktidarı döneminde, Hakkari'nin üzerinde çok durmuştur. Bugün bir kez burada olduğu gibi evinde oturan bir halk olmadığı ortaya çıkmıştır. Hepinizi tek tek kutluyorum" diye konuştu.

hdp

"HAKKARİ'DE TEK BİR İNSAN MHP'YE OY VERİYOR MU?"

HDP'li Buldan, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin, ülke için hayati önem taşıdığını, bu konuda Hakkarililere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Hakkari'de tek bir insan MHP'ye oy veriyor mu? Hayır, vermiyor. Bugün, 24 Haziran'da yapılacak seçimde AKP'liler gelip, Hakkarililerden oy isteyip, MHP'yi milletvekilleri yapıp, parlamentoya taşımanın yol ve yöntemlerini isteyecekler. MHP, Hakkari'de bir tabela partisi değil mi? Ancak bugün kurdukları ortaklık, MHP'yi parlamentoya taşır. Burada, AKP'ye verilecek her bir oy, aynı zamanda MHP'nin karnesine işlenecektir. 'Kürt halkı ile sorunumuz yok' diyorlar. Abdullah Zeydan, niye tutuklu? Selma Irmak, neden cezaevinde? Bugün Hakkari Belediyesi'ne neden kayyum atandı? Sizin Kürt halkıyla sorununuz olmayabilir; ama bizim sizinle sorunumuz var. Biz seçimlerde, Hakkari'de yüzde 99 oy alacağız."

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HDP seçim 2018 Hakkari 24 haziran erken seçim

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