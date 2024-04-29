Yeni anayasa mesaisi başlıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş, parti gruplarını ziyaret edecek

Yeni anayasanın bu hafta içinde gerçekleşmesi planlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesindeki ana başlıklardan biri olması bekleniyor.

Görüşmede Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasanın yer alması beklenirken, Özel'in yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturması bekleniyor.

Erdoğan, geçen hafta, "Türkiye'nin yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya" kavuşması yönünde bir teklifi Özel’e iletebileceklerini açıklamıştı. Özel ise Erdoğan’dan, “öncelikle mevcut anayasaya uyulması" talebinde bulunacağını ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "halk iradesinin temel kazanımı" olarak nitelendirdiği başkanlık sisteminin ve "yüzde 50+1 kuralının devam ettirilmesi"nin "halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereği" olduğunu söyledi.

Seçimlerde yüzde 50+1 kuralı, geçerli oyların yüzde 50'sinden 1 oy fazlası anlamına geliyor. Model, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte uygulanmaya başlamıştı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Mehmet Uçum, Anayasa'nın ilk 3 maddesiyle ilgili, "Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk'ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmi dilin Türkçe, bayrağın ay yıldızlı al bayrak, milli marşın İstiklal Marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa (Yani ilk 3 madde) milletimizin vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.

Uçum, yeni anayasanın ana ilkeleriyle ilgili, "sivil", "özgürlükçü", vatandaşlık tanımında "kapsayıcı", "kişilerin maddi ve manevi varlığı" ile birlikte doğal kaynakları "koruyucu" ve "sosyal politikalara imkan veren" bir anayasa önerilerinde bulundu.

Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır





