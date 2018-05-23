Tam TRT Muharrem İnce'nin mitingine bağlanmıştı ki...

TRT canlı yayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Erzincan’daki mitingine bağlandı.

MUHARREM İNCE TRT'Yİ ELEŞTİRİYORDU

Tam o anda İnce, ağır sözlerle TRT'yi eleştiriyordu. TRT’nin mitinge bağlandığı anda İnce “Geçende de yakalandı. Tam benim görüntümü verecek ben de TRT'yi eleştiriyorum. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var. Vermeyin, vermezseniz vermeyin. Nasılsa 24 Haziran'da arayacaksınız her gün canlı yayına gel diye" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT geçen hafta da Muharrem İnce’nin mitinge bağlanmıştı. TRT’nin bağlandığı anlarda İnce yine TRT’yi eleştiriyordu. TRT’deki görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

