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Tam TRT Muharrem İnce'nin mitingine bağlanmıştı ki...

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

TRT’nin Muharrem İnce'nin mitingine bağlandığı anda İnce “Geçende de yakalandı. Tam benim görüntümü verecek ben de TRT'yi eleştiriyorum. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var. Vermeyin, vermezseniz vermeyin. Nasılsa 24 Haziran'da arayacaksınız her gün canlı yayına gel diye" ifadelerini kullandı.

TRT canlı yayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Erzincan’daki mitingine bağlandı.

MUHARREM İNCE TRT'Yİ ELEŞTİRİYORDU

Tam o anda İnce, ağır sözlerle TRT'yi eleştiriyordu. TRT’nin mitinge bağlandığı anda İnce “Geçende de yakalandı. Tam benim görüntümü verecek ben de TRT'yi eleştiriyorum. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var. Vermeyin, vermezseniz vermeyin. Nasılsa 24 Haziran'da arayacaksınız her gün canlı yayına gel diye" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT geçen hafta da Muharrem İnce’nin mitinge bağlanmıştı. TRT’nin bağlandığı anlarda İnce yine TRT’yi eleştiriyordu. TRT’deki görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP TRT miting erken seçim

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Trt payı diye her faturamda kesilen parayı ben haram ediyorum allah katında hesabını imanınız olarak isteyecem herkesten para topla birilerine hizmet et sonra birde kuran yarışması yap eğer o kurana inanıyor olsaydınız cehennemin olduğuna inanır kul hakkının büyük günahlardan olduğunu görürdünüz
cumhurbaşkanı olunca bence vatandaştan alınan trt payını faturalardan kesersin
atma osman
Bunak bahçeci zamanında trt ye sanki mevcut iktidarın kanalı gibisin seninde hesabını soracağım diyordu şimdi saraya yardımcı oldu haburun hesabını soracaktı, soluk benizli beyaz adamı taksime kadar kovalayacaktı ama artık yok bitti ..!
kalbi temiz adam vesselam.
Akp Tv yine fena yakanmış.Trt nin tarafsız yayın yaptığı, halk yarafından itibar gördüğü zamanları özlüyorum.
LAFIN ÜSTUNE GELİRMİŞ))
Amerikalılar öylemi dedi Muharrem
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