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10 GB RAM’li telefon geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.07.2018 07:34 | Son Güncelleme

Vivo, 10 GB RAM’e sahip telefon üzerinde çalışmalara başladı. Vivo Nex S ile bambaşka bir deneyim sunan firma, 10 GB RAM’e sahip telefonunu önümüzdeki Ağustos ayında tanıtabilir. Peki, 10 GB RAM ne sunacak?

10 GB RAM’li telefon geliyor!

Vivo, geçtiğimiz haftalarda gerçek anlamda çerçevesiz telefonu Vivo Nex S modelini tanıtmıştı. Ön kamerayı kızak ile telefonun içerisine saklayan Vivo, 8 GB RAM‘i ve Snapdragon 845 yonga seti ile damgasını vurmuştu. Vivo şimdi de vites yükseltecek ve 10GB RAM‘e sahip akıllı telefonu ile karşımıza çıkacak.

Söylentilere göre; Ağustos ayı içerisinde tanıtılacak olan 10GB RAM’e sahip Vivo akıllı telefonu, beklendiği gibi amiral gemisi bir model olmayacak. 10GB RAM‘li Vivo telefonunda Qualcomm‘un Snapdragon 660 yonga seti yer alacak. Orta-üst segment arasında konumlandırılacak olan bu telefon dünyada bir ilke imza atacak.

Vivo’nun bu telefonu Android tutkunlarına daha akıcı bir deneyim sunmanın yanında, çoklu görevlerde daha yüksek performans sunacak. Henüz kesin tanıtım tarihi açıklanmayan bu telefonun, sadece Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Bakalım Vivo, yeni telefonu ile beklediği ilgiyi görecek mi?

Bu hafta çıkacak oyunlar

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Anahtar Kelimeler:
Vivo vivo NEX S

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