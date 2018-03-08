3 arka kameralı telefon

Son dönemin en çok konuşulan teknolojilerinden yapay zeka, akıllı telefonlar için de yavaş yavaş vazgeçilmez hale geliyor. P20 Promo’ya ait son -iddiaya göre- resmi görsellerde de, 3 kameralı tasarım ve yapay zeka vurgusunun öne çıkarıldığını görüyoruz. Anlaşılan o ki yeni cihazda 3 kamera ile AI’nin çalışması daha efektif hale getirilecek. Bunun yanında yazılım pek çok iyileştirme bizleri bekliyor. Nitekim şirket telefonun yanında bulunan kısma “Daha fazla yapay zeka” sloganını koymuş durumda.

Öte yandan cihazda minicik bir çentik yer alıyor. Huawei bu kısmı çok iyi sıkıştırmış gibi gözüküyor. Görsellerdeki tanıtım tarihi ise 27 Mart. Şimdilik bu tanıtım görsellerinin doğruluğundan emin değiliz fakat gerçekleşme ihtimali de hiç az değil.

Facebook artık yolun sonuna gelmiş olabilir mi?