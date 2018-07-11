5. nesil bellekler fark yaratacak

Telefonların en kilit teknik özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz bellekler. Mobil bellek üretimi denince de ilk akla gelen şirket Samsung. Bellek dışında yongaseti, panel gibi pek çok parçayı da hem kendi, hem de rakip firmalar için tedarik eden Güney Koreli şirket, pazardaki yerini iyice sağlamlaştırmış durumda.

Elbette bu ağır yükü yüklenen birisinin, gelişen teknolojilere de ayak uydurması şart. Bu bağlamda Güney Koreli teknoloji devi bellek üretiminde yeni nesle geçiş yaptı. 5. nesil, RAM ve depolama arasında %40 daha hızlı veri transferine izin vererek 1.4Gbps’e kadar ulaşabiliyor. Buna karşın güç tüketimi de artmış değil. Gerekli gerilim 1.8 volttan 1.2 volta düşmüş. Önceki nesle benzer tasarlanan yeni nesil, yazma hızında da %30’luk artış iddiasına sahip.

256 GB’lık yongaların ilk aşamada, Samsung’un üst düzey modellerinde yerini alacağını öngörebiliriz. Yeni nesil gerek performansı, gerek güç tüketimiyle bu seviyede kullanılmaya çok müsait gibi gözüküyor.

Samsung Geliştirici Konferansı tarihi belli oldu

