Ağır çekim moduyla da iddialı

Dolayısıyla telefonun resmi tanıtım tarihine daha birkaç hafta var. Bu süreç içerisinde muhtemelen OnePlus’ın yeni amiral gemisi katiline dair pek çok detay öğreneceğiz.

Çinli üretici, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6 için şimdiye kadar pek çok paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlarda telefonun öne çıkan özellikleri vurgulandı. Çift kameraya sahip oluşu, uçtan uca ekranı, IP67 sertifikası gibi kriterler ön plana çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün OnePlus 6 için yeni bir görsel daha ortaya çıktı. Hindistan kaynaklı bu görselde telefonun ağır çekim moduna bir ithafta bulunulmuş. Öyle görünüyor ki OnePlus yeni modelinde ağır çekim modu konusunda da hayli iddialı.

Bu moda dair herhangi bir veri ya da FPS değeri paylaşılmamış. Fakat Sony ve Samsung’un bu konuda 960 fps’lik bir standarda sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla OnePlus’tan da benzer bir performans gelmesi bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu arada, yine Hindistan kaynaklı bir görselde beyaz renkli OnePlus 6 göze çarpıyor. Bu renk seçeneği daha önce sızdırılan raporlarda ortaya çıkmamıştı. Dolayısıyla beyaz renk Hindistan’a özel de olabilir.

Moto Z3 Play özellikleri ortaya çıktı

