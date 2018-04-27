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Amazon’a ek ücret geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Günümüzde internet alışkanlığının yayılmasıyla birlikte alışveriş tutkusu da sanal ortama taşınmış oldu. Bu durum kullanıcılar açısından pek çok avantajı da beraberinde getirdi.

Amazon’a ek ücret geldi!

Şüphesiz e-ticaretin yayılmasının en büyük artısı, şehirler arasındaki sınırların ortadan kalkması oldu. Yani artık aradığınız ürün, bulunduğunuz şehirde olmasa bile kolaylıkla başka şehirlerden satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta şehirler bir yana Amazon ve AliBaba gibi siteler sayesinde, ülkeler arasındaki sınırlar bile ortadan kalkmış durumda. Elbette bu durum bazı kısıtlamaları da beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere ülkemizde yurt dışından alışveriş limiti 22 euro’ya kadar düşürülmüş durumda. Bunun nedeni yurt dışından alınan ürünlerin sayısında hatırı sayılır artışlar olması. Nasıl olmasın? Burada 50TL’ye satılan basit bir telefon kılıfı, AliBaba üzerinde 1 dolara satılıyor. Üstelik kargo da ücretsiz! Aynı şekilde Amazon ve benzeri sitelerde de ücretsiz kargo sayesinde benzer ürünleri çok daha ucuza almak mümkün.

Hatırlanacağı üzere Amazon Almanya, 49 euro üzerindeki siparişlerde kargo ücretinin direkt olarak kendileri tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Hükümetin vergi muafiyeti sınırını 22 euro’ya indirmesiyle birlikte, Amazon’da ücretsiz kargo kampanyasını sonlandırdığını açıkladı.

Yani artık Almanya’dan 49 euro üzerinde bir ürün alsanız bile kargo ücreti ödemek zorunda kalacaksınız. Aynı şekilde kargo ücretinin yanı sıra, satın aldığınız ürün için gümrük vergisi de ödemeniz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon E Ticaret

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