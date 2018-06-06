AMD'den 32 çekirdekli işlemci!

AMD yeni 32 çekirdekli işlemcisini duyurdu. İkinci nesil Threadripper işlemci mimarisini sunan şirket, çekirdek ve iş parçası sayısını ikiye katladıklarını belirtti.

Ryzen işlemci çipi barındıran Threadripper işlemcisi, yüksek performans isteyenlerin ihtiyacını karşılamak için geliyor. Aynı zamanda 64 sanal çekirdeğe sahip işlemci, tek çekirdek sayesinde birçok işi aynı anda görebilecek. AMD, bu konuda iki kat performans garantisi verdiğini de belirtelim.

AMD’nin Computex etkinliğinde tanıttığı işlemci, 2018’in üçüncü çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Şimdilik kullanıcıların işlemci konusunda ki tek düşüncesi yüksek ısı seviyeleri. Bu konuda da AMD boş durmadı. Sunum sırasında ek olarak Cooler Master destekli soğutma sistemlerini de gün yüzüne çıkartan firma, işlemcinin kutudan ek bir soğutma sistemiyle çıkmayacağının da altını çizdi. Anlaşılan AMD'nin yeni 32 çekirdekli işlemcisine olan güveni tam.

AMD, yeni işlemci konusunda herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı.

AMD 32 çekirdekli işlemcisini duyurdu!

