Apple hezimeti yaşadı!

Ya da yapmıyordu desek sanırım daha doğru olacaktır. Zira akıllı saat pazarına sonradan girip zirveye kurulan Cupertino merkezli şirketi, aynı şeyi akıllı hoparlör pazarında başaramadı.

Hatırlanacağı üzere Apple, akıllı hoparlörü HomePod’u geçtiğimiz yıl tanıtmış ve akabinde de satışa sunmuştu. Gelişmekte olan akıllı hoparlör pazarına yatırım yapmak elbette öngörülebilir bir tercihti. Bu noktada yanlış olan şey ise Apple’ın katı fiyat politikası oldu.

Genel olarak satışa yeni sunduğu ürünlerde, piyasa ortalamasının üzerinde bir etiketle karşımıza çıkan teknoloji devi, HomePod’ta işi biraz abarttı. Sektöre hakim olan Amazon ve Google’ın aynı segmentteki hoparlörleri ortalama olarak 150 dolara satılıyorken, HomePod tam 350 dolardan satışa çıktı. Haliyle bu durum kullanıcıları HomePod’tan soğuttu.

Geçtiğimiz gün açıklanan 2018 1. çeyrek sonuçlarına göre, HomePod satışlarında sert bir düşüş söz konusu. Zaten pek çok analiz de HomePod satışları ile ilgili öngörülerini güncelleyerek satış rakamlarını oldukça aşağıda çekti.

Uzun lafın kısası, Apple akıllı hoparlör pazarında büyük bir hezimet yaşadı diyebiliriz. Sonuç olarak Cupertino merkezli şirketin yaptığı her elektronik cihaz yok satacak diye bir kaide yok.

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