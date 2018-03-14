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Apple, merakla beklenen WWDC 2018’in tarihini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Apple severlerin merakla beklediği WWDC 2018’in (Worldwide Developers Conferance/Dünya Geliştiriciler Konferansı) tarihi bizzat Apple tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Apple, yaza iPhone için yeni İOS sürümü İOS 12 ile girecek.

Apple, merakla beklenen WWDC 2018’in tarihini açıkladı!

Apple etkinlikleri meşhurdur. Genelde Eylül’de ürün tanıtımlarını gerçekleştiren şirket, yazın gerçekleştirdiği etkinlikte de yeni İOS sürümünü tanıtır. İOS’un yanında Mac bilgisayarlar için MacOS, Apple Watch saatler için WatchOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümleri de etkinlikte kendilerine yer bulur. Baharın gelmesiyle birlikte etkinliğin tarihlerinin ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Bu bekleyiş bugün sona erdi ve Apple WWDC 2018’in tarihini açıkladı.

APPLE’IN WWDC 2018’İ HER ZAMANKİ GİBİ

Apple yaptığı WWDC 2018 açıklamasında Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. Apple’ın belirttiğine göre WWDC 2018 California’nın San Jose şehrinde bulunan McEnery Convention Center’da yapılacak.

APPLE BİLET SATMAK İÇİN BAŞVURU ALACAK

Açıklamaya göre, konferansa katılmak isteyen geliştiriciler için bilet başvurusu 22 Mart’ta açılacak. 22 Mart’ta açılan başvuruların sonuçları 23 Mart’ta açıklanacak. Şanslı geliştiriciler bilet alıp hayallerini süsleyen konferansa katılmaya hak kazanacak. Bilet dediysek öyle ucuz ya da bedava değil. Bilet almaya hak kazanan geliştiricilerin 1599 dolar ücret ödemesi gerekecek. Ancak birçok geliştirici bu ücreti ödemeye çoktan hazır.

WWDC 2018’DE NELER TANITILACAK?

Apple’ın WWDC 2018’de İOS 12’yi, macOS 10.14’ü, tvOS 12’yi, watchOS 5 tanıtması bekleniyor. Şirketin bir sürpriz yapıp yeni bir cihaz tanıtma ihtimali de yok değil.

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Apple wwdc wwdc 2018 ios iPhone dünya geliştiriciler konferansı Amerika Apple Watch

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