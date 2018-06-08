BlackBerry Key2, çift arka kamerayla geliyor

Bildiğiniz gibi BlackBerry, 7 Haziran’da düzenleyeceği özel etkinlikle yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtacak. BlackBerry Key2 ya da KeyTwo adıyla satışa sunulması beklenen telefon, daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkmıştı. Bugün Key2 ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi.

Telefon dünyası ile ilgili sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, Key2’nun basın görsellerini Twitter hesabından paylaştı. Sızdırılan bu yeni görüntülerde Key2’nun tasarımı net bir şekilde görülüyor. Öncülü olan BlackBerry KeyOne’a oldukça benzeyen Key2, son dönemde moda olan uzun ekranların yerine kare şeklinde bir ekran kullanıyor. BlackBerry telefonlarla özdeşleşen QWERTY klavye de ekranın hemen altında yerini almış.

BlackBerry’nin yeni telefonunda dikkat çeken ilk değişiklik çift arka kameraya geçilmiş olması. Snapdragon 660 yonga seti kullanacak Key2’nun teknik özellikleri arasında tercihe göre 4 veya 6 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama alanı, 3360 mAh batarya, 12 + 8 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefonun Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıkması bekleniyor.

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