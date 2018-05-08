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Çentik furyasına LG G7 de katıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

Son dönemin en popüler tasarım detaylarından olan çentik, LG’nin yaptığı açıklamaya göre iPhone X’un duyurusundan önce LG tarafından planlanıyormuş.

Çentik furyasına LG G7 de katıldı

Güney Koreli şirketin birkaç gün önce duyurduğu amiral gemisi modeli G7 ThinQ, bildiğiniz gibi çentikli bir çerçevesiz tasarıma sahip olarak duyuruldu. iPhone X‘un tanıtımının ardından adeta bir moda haline gelen bu tasarım örneği firma tarafından da kullanılmaya başlandı. Kimi kullanıcıların sevdiği, kimilerininse sevmediği bu tasarım anlayışı, esasında birbirinin aynısı olan telefonları karşımıza çıkarıyor.

Elbette bu moda pek çok eleştiriyi de beraberinde getiriyor. Zira pek çok kullanıcı, firmaları Apple’ı kopyalamakla suçlarken, şirketin mobil bölümü sorumlusu Hwang Jeong-hwan, çentiğin Apple’dan önce planlandığını iddia etti.

Hwang ayrıca, Güney Koreli firmanın planlamasında bu tasarımın isminin çentik değil, daha fazla alan açtığı için ikinci ekran olarak tanımlanacağını da söyledi. Hwang, açıklamasının geri kalanında ise animoji gibi eksik olan özelliklerinden ilerleyen dönemde güncellemelerle sunulabileceğine dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
LG G7 iPhone X

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