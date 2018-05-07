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Electrolux Ultra Captic inceleme altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Tasarımı ve özellikleriyle temizlik onun işi dedirten Electrolux Ultra Captic incelemesi ile karşınızdayız. Electrolux Ultra Captic inceleme videomuzda elektrikli süpürgenin tüm detaylarına değindik.

Electrolux Ultra Captic inceleme altında

Her evin olmazsa olmaz, “demirbaş” olarak nitelendirilen eşyaları vardır. Şüphesiz ki elektrikli süpürgeler de onlar arasında yer alıyor. Haliyle “Temizlik” de olmazsa olmaz bir iştir ve kısacası “ev işleri” olarak nitelendirebileceğimiz bu uğraşları zevkle yapan, bir zorunluluk olarak görmeyen insanlar oldukça fazla.

İşte Electrolux’ün bu yeni elektrikli süpürgesi Electrolux Ultra Captic de bir yandan temizlik yaparken bir yandan da yorulmamanızı, eğlenmenizi hedefliyor.

9.72KG ağırlığındaki Electrolux Ultra Captic elektrikli süpürge, şık bir tasarıma ve kullanımını zenginleştiren birçok başlığa sahip. Fakat onu ön plana çıkaran özelliği, torbasız bir tasarıma sahip olması ve kolay bir kullanım sunması.
Ürünün kurulumu oldukça basit. Sapının üzerinde yer alan dijital panel sayesinde süpürgeyi eğilmeden, sapının üzerinden açabiliyor ve 5 kademeye kadar hız seçenekleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz.

Süpürgenin bir torbası yok, ama kir ve toz haznesi var. Temizlik esnasında toz haznesini sıkıştırarak temizliğe devam edebilir, sonrasında boşaltım işleminde de yine hazneyi rahatlıkla çıkararak boşaltabilirsiniz. Güzel olan bir diğer detay ise, örneğin toz torbalı bir süpürgenin torbasını boşaltmaya kalktığınızda ister istemez elleriniz kirlenebilir. Hatta etraf da öyle. Fakat Ultra Captic süpürgede böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla temizliğin ardından tekrar temizlik yapmanız gerekmiyor.

Ürünün güç kablosu arka tarafta yer alıyor ve kullanımı tamamlandıktan sonra tek tuş ile geri sardırılabilir yapıda hazırlanmış. Uzun bir kablosu var. Ses düzeylerine baktığımızda ise, birinci seviyedeyken 71, beşinci seviyedeyken de 75’e kadar çıkabiliyor. Pek de sessiz bir süpürge değil yani.

Alerji Plus gelişmiş filtre özelliği sayesinde havadaki en ufak toz tanelerini dahi yakalayarak hapseden ürün, farklı başlıkları sayesinde farklı zeminlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu filtreyi yıkayabiliyorsunuz da. Lakin ince ve hafif halılarda, en düşük güç düzeyinde dahi temizlemede zorlanabilirsiniz. Öyle bir çekiyor ki, halıyı toplayıp götürüyor adeta. Bir de, bu ürünü sıvı temizliği ve büyük atıkları – parçaları çekmek için kullanmamalısınız.

Sonuç olarak Electrolux Ultra Captic elektrikli süpürge, tasarım olarak hoş görünen, torbasız yapısı ve yüksek çekim gücü sayesinde çoğu zaman işlerinizi kolaylaştıran bir iş arkadaşı. Yine de biraz daha hafif ve taşımaya uygun yapıda olmasını isterdik.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Electrolux Ultra Captic Elektrikli Süpürge

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