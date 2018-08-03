Fortnite 5.10 içerik güncellemesi yayınlandı

Fortnite 5.10 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler Sınırlı süreli mod: Uçan Patlayıcılar Bu mod Şiddetli Patlayıcılar SSM’nin eğlencesiyle, mahzene kaldırdığımız sınırlı süreli eşya Sırt Roketi’ni birleştiriyor. Gökyüzüne yükselin ve herkesi lobiye geri uçurun!

Fortnite’ın yakında tanıtılacak olan Galaxy Note 9 ile Android platformuna da geleceği belirtelim.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS için çıkışını gerçekeleştiren Fortnite 5.10 içerik güncellemesi oyunu oynamak isteyenlerin yüklemesi zorunlu. Yaklaşık olarak 1.5 GB büyüklüğündeki bu güncellemeyi PC, konsol ve mobil cihazlarınızdan oyuna girdiğinizde indirmeye başlayabilirsiniz.

Epic Games’in Battle Royale türündeki oyunu Fortnite, güncellemelere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite 5.10 sürümünü indirime sunan Epic Games, şimdi de Fortnite 5.10 içerik güncellemesi ile karşımıza çıktı. Küçük çaplı değişikliklerin yapıldığı bu güncelleme ile oyundaki sorunlar çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor.

Yer ganimeti zulalarından zaman zaman Sırt Roketleri çıkacak.

Uçan Patlayıcı Sırt Roketleri normale göre daha hızlı yakıt yenileyecek ve daha yavaş yakacak. Böylece pilotlarımız gökyüzünde daha uzun süre kalabilecek.

Oyuncuların yeterli ganimet bulmak için daha az zamana ihtiyaç duyması sebebiyle, fırtına çemberleri arasındaki bekleme süreleri de kısaltıldı (ortalama maç süresi 20 dakikanın altında olmalı).

Roket Mühimmatı limiti 120 olarak belirlendi.

Profil istatistikleri (Avlama/Avlanma ve zafer sayıları) bu modda kaydedilecek.

Sınırlı süreli mod: Oyun Alanı



Mod Detayları



Aşağıdaki silah ve içerikler sadece Oyun Alanı SSM’ye eklendi.

Sırt Roketi

Kumandalı Füze

Arbalet

Silahlar ve Eşyalar



Kumandalı Füze geri dönüyor!

Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

Patlamadan önceki süre 18’den 15 saniyeye düşürüldü.

Yeniden doldurma süresi Destansı çeşidinde 2,2 saniye, Efsanevi çeşidinde de 2,4 saniye olacak şekilde arttırıldı.

Oyuncu hasarı Destansı çeşidinde 105’ten 74’e, Efsanevi çeşidinde de 110’dan 77’ye indi.