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Fortnite 5.10 içerik güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2018 08:16 | Son Güncelleme

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS’e sunulan Fortnite 5.10 içerik güncellemesi ile gelen tüm yenilikler haberimizde yer alıyor.

Fortnite 5.10 içerik güncellemesi yayınlandı

Epic Games’in Battle Royale türündeki oyunu Fortnite, güncellemelere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite 5.10 sürümünü indirime sunan Epic Games, şimdi de Fortnite 5.10 içerik güncellemesi ile karşımıza çıktı. Küçük çaplı değişikliklerin yapıldığı bu güncelleme ile oyundaki sorunlar çözülüyor ve performans iyileştirmeleri yapılıyor.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS için çıkışını gerçekeleştiren Fortnite 5.10 içerik güncellemesi oyunu oynamak isteyenlerin yüklemesi zorunlu. Yaklaşık olarak 1.5 GB büyüklüğündeki bu güncellemeyi PC, konsol ve mobil cihazlarınızdan oyuna girdiğinizde indirmeye başlayabilirsiniz.

Fortnite’ın yakında tanıtılacak olan Galaxy Note 9 ile Android platformuna da geleceği belirtelim.

Fortnite 5.10 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Sınırlı süreli mod: Uçan Patlayıcılar
Bu mod Şiddetli Patlayıcılar SSM’nin eğlencesiyle, mahzene kaldırdığımız sınırlı süreli eşya Sırt Roketi’ni birleştiriyor. Gökyüzüne yükselin ve herkesi lobiye geri uçurun!

Mod Detayları

Bu modda yalnızca patlayıcı silahlar bulunacak.

Yer ganimeti zulalarından zaman zaman Sırt Roketleri çıkacak.

Uçan Patlayıcı Sırt Roketleri normale göre daha hızlı yakıt yenileyecek ve daha yavaş yakacak. Böylece pilotlarımız gökyüzünde daha uzun süre kalabilecek.

Oyuncuların yeterli ganimet bulmak için daha az zamana ihtiyaç duyması sebebiyle, fırtına çemberleri arasındaki bekleme süreleri de kısaltıldı (ortalama maç süresi 20 dakikanın altında olmalı).

Roket Mühimmatı limiti 120 olarak belirlendi.

Profil istatistikleri (Avlama/Avlanma ve zafer sayıları) bu modda kaydedilecek.

Sınırlı süreli mod: Oyun Alanı

Mod Detayları

Aşağıdaki silah ve içerikler sadece Oyun Alanı SSM’ye eklendi.

Sırt Roketi

Kumandalı Füze

Arbalet

Silahlar ve Eşyalar

Kumandalı Füze geri dönüyor!

Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.

Patlamadan önceki süre 18’den 15 saniyeye düşürüldü.

Yeniden doldurma süresi Destansı çeşidinde 2,2 saniye, Efsanevi çeşidinde de 2,4 saniye olacak şekilde arttırıldı.

Oyuncu hasarı Destansı çeşidinde 105’ten 74’e, Efsanevi çeşidinde de 110’dan 77’ye indi.

Yapı hasarı 1100’den 400’e düşürüldü.

Patlamalar artık görüş alanının dışındaki yapılara da hasar verecek.

Kumandalı Füze artık klavyedeki varsayılan yön tuşlarıyla da kontrol edilebilecek.

Küçük Dürbünlü Keskin Nişancı Tüfeği haftalık mağazaya eklendi.

Katır gibi tepen ve şarjör başına bir mermi alan dürbünlü bir keskin nişancı tüfeği. Oldukça güçlü ve isabetli.

2 Ağustos Çarşamba, 03.00’da mağazaya girecek ve 9 Ağustos 03.00’a kadar kalacak.

Hata Düzeltmeleri

Mavi Gazoz, sorunların giderilmesiyle oyuna geri döndü.

WhatsApp’a konferans görüşme özelliği geldi

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