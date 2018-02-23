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Galaxy S9+ rekor kırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.02.2018 15:14 | Son Güncelleme

Son dönemin en çarpıcı telefonlarından Galaxy S9+, Geekbench üzerinde görüldü. Telefon, Android cephesinin en yüksek puanını almış durumda.

Galaxy S9+ rekor kırdı

Samsung, yeni amiral gemisini tanıtmak üzere. Geçtiğimiz günlerde 25 Şubat’ta tanıtılacağı doğrulanan Galaxy S9 ailesi, artık neredeyse her şeyiyle biliniyor. Şimdi ise, S9’un ardından S9+ da Geekbench üzerinde ortaya çıktı ve rekorları alt üst etti.

Birkaç gün önce Galaxy S9’un Exynos işlemcili modelinin, Geekbench’ten tek çekirdekte 3648, çok çekirdekte 8894 aldığını biliyoruz. Bu sonuç oldukça iddialı ve yüksek olsa da, ağabey model S9+’ın sonuçları daha çarpıcı. Model, tek çekirdekte 3773 çok çekirdekte ise 9024 puana ulaşarak şimdiden Android cephesinin rekorunu kırdı.

Bahsettiğimiz iki test sonucu da Exynos 9810 işlemcisine ait. Ülkemizde de satışa çıkacak olan varyasyon bu, ancak Snapdragon 845’li modeli merak edenler için açıklayalım; aralık ayında yine Geekbench testinde ortaya çıkan Snapdragon işlemcili S9+, tek çekirdekten 2442, çok çekirdekten 8351 puan alabilmişti. Bu bulgulara dayanarak basit bir öngörüde bulunmak gerekirse, Exynos modelinin çoğu kez yaşadığımız üzere Snapdragon’lı modelden daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu kesin bir detay değil, telefonun çıkışının ardından yapılacak gerçek kullanım testleriyle bu daha net ortaya çıkacaktır.

Öte yandan cihaz aldığı sonuçla Android cephesinin kralı olsa da, iOS işin içine girince daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Apple’ın en son nesli iPhone 8, 8 Plus ve X, tek çekirdekte 4,000‘in, çok çekirdekte 10,000‘in üzerinde almayı başarabiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S9 Samsung teknoloji

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