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Galaxy S9'a çift SIM kart desteği geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 31.01.2018 09:44 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde çift SIM kart desteğine de yer verecek.

Galaxy S9'a çift SIM kart desteği geliyor!

Sadece Avrupa pazarı için geçerli olacağı söylenen çift SIM kart desteğinin, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Note8 Duos'daki iki nano SIM kart ya da bir adet nano SIM ve bir microSD kart alabilen çift SIM kart desteğiyle aynı yapıda olacağı söyleniyor.

Bahsi geçen modeller, Avrupa'da saygın mağazalarda bulunduğu için Galaxy S9 ailesinde de bu şekilde olacağı Alman kaynaklardan onay görmüş durumda. Ek bilgi olarak, Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini 25 Şubat'ta tanıtacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Samsung Galaxy S9 Galaxy S9 Plus

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