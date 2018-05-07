General Mobile GM 8 Go satışta

GM 8 Go, 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 oranında 1440X720 çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Android 8.1 Android Go ile gelen GM 8 Go, gücünü 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6739 yonga setinden alıyor.
Telefonda RAM olarak 1 GB tercih edilmiş. Ancak bu demek olmuyor ki telefon kasacak. Android Go, yapısı itibariyle hafif bir işletim sistemi olduğu ve 1 GB RAM için tasarlandığı için GM 8 Go’da kasma sorunu yaşanmayacaktır.
16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, 64 GB’a kadar microSD ile hafıza artırım imkanı sunuyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel arka kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen GM 8 GO, 3.500 mAh bataryadan besleniyor.
Android Go uygulamalarının ön yüklü olarak sunulduğu GM 8 Go, 799 TL fiyat etiketine sahip.
İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum