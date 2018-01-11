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God of War çıkış tarihi için resmi açıklama!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 11.01.2018 17:32 | Son Güncelleme 10 saat önce

2018 yılının en çok beklenen oyunu God of War için geri sayım başladı. Söylentilere göre oyun, Mart ayının 22’sinde ve ya 23’ünde gelecek. Sony Interactive Entertainment Japonya ve Asya yerelleştirme yapımcısı Chris Ashimine, yakında God of War'ın bir sonraki bölümünü oynayabileceğimizi doğruladı.

God of War çıkış tarihi için resmi açıklama!

Famitsu dergisine verdiği röportajda Ashimine, Oyun içeriği ve kalitesi hakkında bazı yararlı bilgiler verdi. Konuştuğu konulardan en çok dikkat çeken kısım ise God of War’ın çıkış tarihi oldu. Söylediklerine göre, şirket yakın zamanda net bir tarih verecek.

Birkaç hafta önce, Kuzey Amerika Playstation Store, oyunun 22 Mart’ta geleceğini sızdırdı. Bir Avrupa satıcısı ise oyunun Avrupa’daki çıkışı için 23 Mart tarihini verdi. Her iki kaynağında sızdırdığı bilgi, Sony’nin başka bir duyurusunda söylediği ‘2018’in ilk çeyreği’ sözlerine uyuyor. Ancak Sony’den hala resmi bir tarih açıklanmadı.

Colin Moriarity’e göre God of War’ın ön siparişleri şu an için iyi gitmiyor, “Güvenilir bir endüstri kaynağından aldığım bilgiye göre God of War’ın PS4 ön siparişleri çok az. Bunu duyduğuma üzülüyorum, umarım oyun resmi olarak satışa başladığında satışları yükselir” sözlerine bir röportajda yer vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji oyun God of War

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