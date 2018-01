God of War çıkış tarihi için resmi açıklama!

Famitsu dergisine verdiği röportajda Ashimine, Oyun içeriği ve kalitesi hakkında bazı yararlı bilgiler verdi. Konuştuğu konulardan en çok dikkat çeken kısım ise God of War’ın çıkış tarihi oldu. Söylediklerine göre, şirket yakın zamanda net bir tarih verecek.

Birkaç hafta önce, Kuzey Amerika Playstation Store, oyunun 22 Mart’ta geleceğini sızdırdı. Bir Avrupa satıcısı ise oyunun Avrupa’daki çıkışı için 23 Mart tarihini verdi. Her iki kaynağında sızdırdığı bilgi, Sony’nin başka bir duyurusunda söylediği ‘2018’in ilk çeyreği’ sözlerine uyuyor. Ancak Sony’den hala resmi bir tarih açıklanmadı.

Colin Moriarity’e göre God of War’ın ön siparişleri şu an için iyi gitmiyor, “Güvenilir bir endüstri kaynağından aldığım bilgiye göre God of War’ın PS4 ön siparişleri çok az. Bunu duyduğuma üzülüyorum, umarım oyun resmi olarak satışa başladığında satışları yükselir” sözlerine bir röportajda yer vermişti.