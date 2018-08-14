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Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Corning Gorilla Glass 6 ile gelen ilk telefon olan Oppo R17 bugün tanıtıldı. Orta segmente yeni bir soluk kazandıran Oppo R17, özellikleri ile rakiplerine adeta göz dağı veriyor. İşte Oppo R17 özellikleri ve fiyatı!

Gorilla Glass 6’lı Oppo R17 tanıtıldı!

Çin’in yükselen yıldızı Oppo’nun uzun bir süredir orta segment telefon tanıtacağı söyleniyordu. Oppo sessizliğini bugün bozdu ve orta segmente yeni bir soluk getirecek olan R17 modelini tanıttı. Corning firmasının en yeni koruma teknolojisi olan Gorilla Glass 6‘yı kulanan ilk telefon unvanını eline alan R17, işlemci tarafında tercihini Qualcomm’dan yana kullanıyor.

Oppo R17 özellikleri neler?

R17’nin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 670 yonga seti yer alıyor. 10nm üretim süreci ile üretilen bu işlemcinin grafik biriminde ise Adreno 615 yer alıyor. Telefonda modem olarak X12 LTE bulunuyor. Yapay zeka ile güçlendirilen bu işlemci orta segmentin sınırlarını zorluyor.

Telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. 6.4 inç büyüklüğünde ekran ile gelen R17, minik çentiği ile tam ekran deneyimi sunuyor. 3.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucusu yer alıyor.

İlk olarak Çin‘de satışa sunulacak olan R17’nin 350 ila 400 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Telefonun arkasında 16 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera bulunuyor. Ön bölümde ise tam 25 Megapiksellik kamera yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gorilla Glass 6 Oppo R17 teknoloji

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