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Honor 10’a az kaldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni akıllı telefon modeli için basın davetlerini dağıtmaya başladı. 15 Mayıs tarihinde Londra’da bir etkinlik düzenleyecek olan şirketin Huawei Honor 10’i tanıtması bekleniyor.

Honor 10’a az kaldı

Etkinlikte tanıtılacak telefonun Honor 10 olacağı kesin olmasa da ipuçları bu yönde. Yayınlanan promosyon görselinde bulunan “AI” vurgusu telefonun üst seviye bir akıllı telefon modeli olacağını gösteriyor. Bu durum Honor View 10 ile birlikte şirketin amiral gemisi modellerinden biri olması öngörülen Honor 10’i işaret ediyor.

Honor 10’in 5.99 inç View 10’e göre daha kompakt bir dizayna sahip olması bekleniyor. Belkide telefon promosyon görselinde olduğu gibi inçe çerçeveli boydan boya ekran ile gelebilir.

Honor, Huawei’nin alt markası olduğuna göre bir ihtimal Mate 10 Pro ve Huawei P20’de bulunan yapay zeka (AI) teknolojisi Honor 10’de bulunabilir. Ortaya çıkan söylentilere göre telefonda 5.7 inç ekrana ve Kirin 970 yonga setine yer verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Honor 10 Huawei teknoloji

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